 

МИД Финляндии усомнился в законности решения Эстонии ограничить выдачу виз россиянам

17.09.2022, 17:21, Новости дня
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Финское внешнеполитическое ведомство не давало рекомендаций правительству страны применять эстонскую ограничительную визовую практику в отношении россиян с шенгенскими визами, следует из сообщения ведомства.

Финский МИД посчитал принятые другими странами решения противоречащими Шенгенскому кодексу.

«Эстония пытается утверждать, что российские и белорусские обладатели туристических виз представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям – непосредственно на основании их национальности. Такая интерпретация Эстонии может быть признана юридически сомнительной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Финляндии.

Отмечается, что Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказ во въезде непосредственно на основании гражданства. Но в Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой в Украине специальной военной операции.

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

Напомним, российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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