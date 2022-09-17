МИД Финляндии усомнился в законности решения Эстонии ограничить выдачу виз россиянам

Финское внешнеполитическое ведомство не давало рекомендаций правительству страны применять эстонскую ограничительную визовую практику в отношении россиян с шенгенскими визами, следует из сообщения ведомства.

Финский МИД посчитал принятые другими странами решения противоречащими Шенгенскому кодексу.

«Эстония пытается утверждать, что российские и белорусские обладатели туристических виз представляют угрозу общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям – непосредственно на основании их национальности. Такая интерпретация Эстонии может быть признана юридически сомнительной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Финляндии.

Отмечается, что Шенгенский кодекс о границах не предусматривает отказ во въезде непосредственно на основании гражданства. Но в Финляндии продолжается обсуждение дальнейших визовых ограничений для россиян на фоне проводимой в Украине специальной военной операции.

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

Напомним, российские туроператоры после отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза перестали оформлять шенгенские визы российским туристам в ряд стран, в числе которых Финляндия.

—