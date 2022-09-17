Эрдоган заявил о завершении Азербайджаном «начатой операции» на границе с Арменией

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Азербайджан завершил «начатую операцию» на границе с Арменией.

По словам турецкого лидера, об этом его проинформировал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В ответ на провокации Армении Азербайджан заявляет, что завершил начатую операцию. Теперь, когда операция завершена, нет смысла поднимать шум по этому поводу. Согласно информации, которую я получил от господина Алиева, наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию», – передает ТАСС слова Эрдогана, сказанные в субботу телеканалу ТРТ.

Напомним, во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».

Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.

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