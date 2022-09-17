Цитрин, шунгит, турмалин: кристаллы, снижающие чувствительность к электромагнитному излучению

В наш цифровой век люди стали все больше беспокоиться о вреде электромагнитных полей. Ведь все наше окружение буквально пронизано невидимыми лучами, а недавно появилась новая угроза — связь 5G. Этот ядерный электромагнитный импульс может нанести реальный вред здоровью. Но есть простой способ защититься — в этом помогут природные кристаллы.

Что такое 5G-излучение?

5G основан на технологии миллиметровых волн. По сравнению с 4G, который не поглощается вашей кожей, 5G имеет на организм прямое влияние и даже повышает температуру кожи, как микроволновая печь. Ученым еще предстоит выяснить, есть ли серьезная опасность 5G для нашего физического и психического здоровья. Но уже сейчас ясно, что с этим типом излучения лучше быть осторожнее.

Электромагнитное излучение испускается многими устройствами, такими как маршрутизаторы Wi-Fi, мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры, микроволновые печи и даже кондиционеры. Большинство людей с гиперчувствительностью к электромагнитным полям могут заметить у себя некоторые симптомы. Впрочем, есть мощные кристаллы, способные защитить от влияния вредных излучений.

Гематит

Этот мечтательный темный минеральный кристалл, безусловно, является одним из самых мощных для защиты от электромагнитного излучения. Кроме этого, гематит — это камень, очищающий кровь. Держите его рядом с вашим рабочим местом или там, где у вас скопление электронных гаджетов.

Лепидолит

Этот минерал слюды, полный лития, очищает от электромагнитных загрязнений и рассеивает негативную энергию. Он особенно эффективен против электромагнитных полей, исходящих от компьютеров. Также лепидолит снижает стресс и депрессию. Это камень, успокаивающий и поддерживающий во время глубоких эмоциональных переживаний. Он вселяет в людей чувство спокойствия, когда они испытывают стресс.

Оргонит

Это один из самых распространенных и популярных кристаллов для защиты от излучения. Это вещество, состоящее из смолы, кристаллической стружки и металлов. Такая смесь элементов предназначена для гармонизации вашего биоэнергетического поля и нейтрализации ядерного излучения. Оргонит можно использовать в виде энергетических браслетов, оргонитовых пирамид или кристаллов.

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Черный турмалин

Этот черный камень — идеальный талисман, который оберегает от излучения. Черный турмалин любим многими целителями за его очищающие свойства! Он образует защитный экран вокруг тела и создает мощную защиту от ЭМП. Кроме того, он изгоняет негатив и привлекает вдохновение, сострадание и благополучие и даже укрепляет иммунную систему.

Флюорит

Это камень, очищающий и стабилизирующий ауру. Он заземляет и гармонизирует духовную энергию. Флюорит нейтрализует накопившиеся вокруг вас негативные энергии и стресс. Лучше всего он действует, как барьер против электромагнитных полей, излучаемых компьютерами. Вы можете носить флюорит в виде браслета или ожерелья.

Шунгит

Считается, что этот древнейший камень способен прямо на своем пути останавливать все, что опасно для здоровья человека, а также полностью поглощать и рассеивать негативную энергию. Шунгит защищает от излучения компьютеров и телефонов и особенно эффективен в быту рядом с любыми электрическими устройствами. Кроме того, это мощный антиоксидант. Он очищает воду, а затем наполняет ее мощными целительными вибрациями.

Пирит

Пирит известен, как мощный защитник от электромагнитного излучения, нейтрализующий его негативное воздействие. Кроме того, пирит является отличным усилителем энергии. Поэтому это отличный камень для размещения в вашем офисе или там, где вы обычно работаете.

Авантюрин

Этот красивый камень поглощает любые загрязнения окружающей среды и дарит вам более здоровое состояние. Он удаляет электромагнитное излучение, испускаемое электронным оборудованием. Кроме того, авантюрин стабилизирует ум и повышает креативность.

Цитрин

Цитрин — красивый кристалл, который часто используется в качестве камня для защиты от электромагнитного излучения. Он помогает восстановить тело, поврежденное излучением, а также очистить ауру от негативных энергий. Просто держите его рядом, чтобы поглотить негатив. Гидрат железа в цитрине делает его камнем, который можно использовать для очистки окружающей среды от ЭМП.

Розовый кварц

Когда вы пытаетесь очистить свое пространство от излучения, это также может истощить вашу положительную энергию. Вот почему кристалл розового кварца просто необходим! Этот красивый кристалл настолько усиливает ваше кровообращение, что все токсичное в теле вымывается и перезаряжается. Розовый кварц помогает наполнить пространство положительной энергией.