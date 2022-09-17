Офисный пиджак, жилет без рукавов и укороченные блейзеры: стильная осенняя альтернатива джинсовой куртке

Осенью, когда наблюдается снижение температуры, многие в качестве утепления используют джинсовые куртки. Однако образы с таким предметом гардероба могут получится слишком банальными. Рассматриваем удачные альтернативы для создания стильных луков.

Спортивная куртка

Если вам импонирует спортивный, но в то же время женственный стиль в одежде, тогда возьмите на вооружение данную идею. Речь идет о комбинации плиссированной мини-юбки и спортивной куртки (можно бомбера).

Офисный пиджак

Классический офисный пиджак не будет выглядеть скучно, если добавить небольшой аксессуар. Речь идет о веревке или тоненьком ремешке. Им нужно обозначить талию. Благодаря этому будет казаться, будто у вас верх с запахом, что позволит сделать образ более романтичным.

Жилет без рукавов

Если вам нравится многослойность, тогда сочетайте блейзер с жилетом без рукавов. Подберите изделия контрастных оттенков.

Укороченный блейзер

Добавьте нотку брутальности, совместив укороченный блейзер с джинсами с высокой талией в одном наряде. Дополните лук облегающей кофтой и аксессуаром в виде сумочки.

Пиджак из твида

Изделия из этого материала очень актуальны в текущем сезоне. Сочетайте пиджак из твида с кроп-топом для создания лука в повседневном стиле.

Бархатный пиджак

Вещи из бархата однозначно делают любой образ благородным и изысканным. Почувствуете себя иконой стиля, облачившись в костюм из данного материала. Или можете использовать только один пиджак, сочетая его с брюками.

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Зеленый жакет

Жакет на пуговицах бутылочно-зеленого цвета – прекрасный вариант для тех, кто в одном образе хочет совместить элегантность и неформальный стиль. Такое изделие хорошо гармонирует с простыми синими джинсами. Подобный лук могут примерять на себя возрастные модницы.

Кожаная куртка

Изделие из денима можно смело заменить на такое же, но из кожи.

Вы можете сочетать кожаную куртку со штанами из такого же материала либо с темными брюками.