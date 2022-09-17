Мнение: Откуда у Пригожина две звезды Героя

Бдительные зрители обратили внимание, что на ставшей знаменитой видеозаписи, на которой Евгений Пригожин агитирует арестантов отправиться на Украину и принять участие в спецоперации, на груди у агитатора – две звезды Героя.

Не вижу в этом ничего удивительного. По всей видимости, одна звезда – это звезда Героя России, вторая – звезда Героя ДНР. Точно такими же звездами были награждены и Гиви с Моторолой.

Так что, если чему-то и удивляться, удивляться надо, почему у Пригожина нет звезды Героя ЛНР.

Фотографии отсюда и отсюда

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