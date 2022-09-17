 

Мнение: Поход 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток

17.09.2022, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Федор Лисицын и Алексей Исаев в своем цикле об истории русско-японской войны добрались уже похода 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток.
Ну а там и Цусимское сражение уже недалеко.

Сам поход, безусловно значимое достижение достижение моряков, конечно же остался в тени цусимской катастрофы.
Хорошо описан у Новикова-Прибоя в "Цусиме", не менее интересно, чем само сражение.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03.21 / “Сдать до полуночи”: в Костроме женщин-медиков предупредили об ответственности за присвоение себе подарков от властей на 8 марта

21.07.22 / Концерн GREAT WALL запатентовал в РФ брутальный флагманский пикап CANNON

29.11.21 / Голливудская актриса Линдси Лохан объявила о помолвке с финансистом из Дубая Бадером Шаммасом

21.02.22 / Камила Валиева опубликовала первый пост после Олимпиады в Пекине: “Низкий вам поклон”

18.11.21 / Ученые обнаружили факт синхронизации сердечных ритмов у пожилых супружеских пар

04.09.22 / Чем закончился девичник Рианны мишленовском ресторане — ни за что не угадаете

06.01.22 / Во Львове разорился паб, бесплатно наливавший пиво за голы в ворота сборной России

29.06.21 / Для круглолицых всегда ниже подбородка: как подобрать “рваную” стрижку по форме лица

20.02.22 / Мнение: Русско-чукотская война

19.01.22 / Психологи назвали буддистов лучшими донорами крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика