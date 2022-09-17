Мнение: Поход 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Федор Лисицын и Алексей Исаев в своем цикле об истории русско-японской войны добрались уже похода 2-й Тихоокеанской эскадры на Дальний Восток.
Ну а там и Цусимское сражение уже недалеко.
Сам поход, безусловно значимое достижение достижение моряков, конечно же остался в тени цусимской катастрофы.
Хорошо описан у Новикова-Прибоя в "Цусиме", не менее интересно, чем само сражение.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет