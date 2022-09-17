 

Никакой симпатии – Личное мнение

17.09.2022, 16:40, Разное
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Никакой симпатии, объяснила Настя Ивлеева свои прогулки с бывшим мужем.

«Мы встречаемся только для контента, только хайп, никаких личных отношений и никакой симпатии. Это ничего не значит и ни о чем не говорит – просто гуляем, снимаем влоги»


Фото: Соцсети

То есть, Ивлеева не претендует на воссоединение, потому что нет симпатии, а есть хайп и контент.

Молодец тётка!

Главное тут — не спугнуть бывшего. Ну ты чо, вообще нет к тебе симпатии — так можно сказать, влезая на спину. Работаем, работаем — контент сам себя не сделает!

Нет, ну а чего? Грамотный подход, хвалю.

А то начитается этот бывший всякого и что-нибудь заподозрит. А ты ему: нет у меня к тебе симпатии, пойдём после работы выпьем. И личными отношениями такое называть не станем.

Погуляв так ещё годик, Настя просто может сказать, что раз работа одна на двоих, то и жить нужно вместе. Как коллеги, они же вместе живут. А лучше ещё бы и ребёнка родить, ради чего стоит расписаться снова.

Уверена, что Ивлеева своего добьётся. По глазам вижу — целеустремлённая баба. А у вас как с достижением поставленных целей?

Источник: Лена Миро


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