Мнение: Почему чаевые существуют

Принято считать, будто мы платим чаевые в ресторанах, чтобы получить взамен хорошее обслуживание. Дескать, официанты знают, что за хорошую работу их вознаградят, и потому выкладываются по полной.

Конечно же, это ерунда. Девушки в МФЦ тоже стараются, однако никто чаевых им не оставляет. Отлично работают также ребята из Вкусноточки и Теремка, а чаевые им оставляют крайне редко. Наконец, и среди офисных пчёлок, и среди рабочих с синими воротничками масса тех, кто работает на совесть, хотя шансы получить чаевые у них около нуля.

Если руководитель хочет, чтобы его сотрудники работали хорошо, ему не надо вводить систему чаевых. Надо создать человеческие условия для работы, надо установить понятные правила игры, надо нанимать людей с самоуважением и увольнять халтурщиков с разгильдяями. Наконец, надо регулярно устраивать проверки при помощи тайных покупателей — да и книгу жалоб, опять-таки, тоже следует регулярно читать.

Вместе с тем чаевые в большинстве стран мира существуют. В Японии чаевых нет, в России — есть, в США — тоже есть, причём настолько несуразные, что непривычные к вымогательству туристы невольно сравнивают Америку с бедными странами третьего мира.

Причина существования чаевых очень проста: брать их выгоднее, чем не брать.

Допустим, официант в вашем ресторане зарабатывает 80 тысяч рублей в месяц. Если чаевых нет, вам придётся платить эти 80 тысяч из своего кармана. Если же чаевые есть, вы можете платить официанту, допустим, 40 тысяч, ожидая, что оставшиеся 40 тысяч он соберёт с ваших гостей. Серьёзная экономия — особенно для столь рискованного и зачастую убыточного бизнеса, как рестораны.

Посетители, в свою очередь, платят чаевые сразу по нескольким причинам (я сейчас про современные рестораны, в советских чаевые были формой коррупции, так что там случай особый).

Во-первых, посетители испытывают естественное социальное давление — примерно такое же, которое заставляет нас уступать места пожилым людям или, скажем, воздерживаться от матерных слов в присутствии молодой поросли. Не заплатить чаевые стыдно, неловко. На вас будут смотреть как на жадного жлоба.

Во-вторых, не заплатить чаевые страшно. Официант имеет доступ к вашей еде, поэтому он может навредить вам, если почувствует себя обиженным. Спасибо видео из интернета, мы достоверно знаем, что иногда месть официантов выражается в весьма некрасивых поступках. Даже если не думать про намеренную порчу еды, остаётся ещё, например, фактор времени — официант может или подойти к вам сразу, по первому взгляду, или игнорировать ваши жесты на протяжении получаса, надеясь, что вам надоест ждать, и вы оставите его в покое.

Кстати, по тем же двум причинам многие платят чаевые даже тогда, когда их обслужили откровенно плохо. Не платить — страшно и стыдно, а дисциплинировать официантов — это, в конце концов, работа ресторана, не гостей.

В-третьих, у нас есть встроенная потребность помогать другим людям. Не платить за товары или услуги, совершая справедливый обмен, а вот именно помогать. Этой особенностью психики приматов пользуются, например, нищие у метро или смс-сборщики на телевидении. Кинул пятачок в стаканчик профессиональной нищенке, которая зарабатывает по 300 тысяч в месяц, и всё, у тебя легко на душе, ты сделал доброе дело. Точнее, не очень доброе, ибо платить организованной преступности — сомнительная услуга обществу, но обезьянья часть нашего мозга воспринимает бескорыстные поступки именно так.

Чаевые тоже удовлетворяют нашу потребность «помогать», при этом платить чаевые официантам или заправщикам могут даже честные с собой люди, для которых недопустимо поддерживать мафию профессиональных попрошаек.

В-четвёртых, выдача чаевых — статусный поступок. Статус вообще часто выражается в демонстративной трате денег на какую-нибудь ненужную ерунду. Мужчина на феррари вызывает гораздо больше интереса у девушек, чем мужчина на тракторе — хоть трактор и стоит дороже, но при помощи трактора можно зарабатывать, тогда как феррари подчёркнуто бесполезен.

Статусная составляющая чаевых особенно притягательна для пьяных. Они могут иногда оставить 5000 рублей приветливой официантке, чтобы притвориться крутыми перцами, способными ради красивых девичьих глаз на широкий жест. По тем же причинам большие чаевые часто раздают богатые люди — для них это дешёвый способ подчеркнуть своё положение в обществе, значительно более дешёвый, чем покупка дорогих автомобилей или дорогих часов, например. В этом случае чаевые становятся хорошей сделкой: уважаемому Ивану Петровичу, владельцу газеты, завода и парохода, сразу выделяют лучший столик, он и его знакомые получают самое лучшее обслуживание. Иван Петрович, в свою очередь, тратит несущественную для него сумму на чаевые, а взамен получает эдакий временный офис, где он может с комфортом провести несколько деловых встреч подряд.

Как видите, официальное оправдание чаевых, — «так нужно для мотивации официантов», — не выдерживает критики. Рестораны и официанты зарабатывают на чаевых просто потому, что они могут на них зарабатывать. Большая часть посетителей, в свою очередь, от чаевых с радостью отказалась бы, так как это и невыгодно, и не вполне ловко, но по перечисленным выше причинам сделать этого обычно или не может, или не хочет. Даже идейные жлобы, которые плевать хотели на мнение обслуживающего персонала, вынуждены иногда добавлять 10% к чеку, чтобы притвориться, будто они уважают социальные нормы.

Как показывает опыт той же Японии, без чаевых вполне можно жить, причём, пожалуй, даже нужно, так как чаевые портят настроение клиентам и, вообще, поощряют нездоровые практики. Обслуживать клиентов надо в порядке очереди и с одинаково высоким качеством. Давать преимущество «своим» за счёт «чужих» — варварство. Если отменить чаевые, — установив законодательный запрет, например, — ни заработки официантов, ни уровень обслуживания не упадут.

Заработки официантов останутся прежними, так как они зависят, в первую очередь, от зарплат в других местах, куда может устроиться при желании официант: от зарплат продавцов и администраторов, например. Качество обслуживания останется прежним, так как оно в любом случае зависит не столько от чаевых, сколько от владельца ресторана. Официанты работают очень на виду: и под камерами, и на глазах у всех гостей. Поэтому при самых минимальных усилиях начальство сможет оценить качество их работы довольно точно.