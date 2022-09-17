Личное: “Встретился печорин”

Как векторы мимо границ постепенно портят динамику отношений?

Схема анализа плохих векторов в письмах простая.

Увидев вектор косяка или слива, вы должны описать, во-первых, что это, во-вторых, цель этого движения, и, в третьих, где корона помогла переоценить автору КП.

Попробуете?

svetlana54321

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Читаю ваш блог около трех лет. У меня никогда не было серьезных отношений – в основном короткие романы или секс онли. На днях закончилась очередная история, в которой я умудрилась зайти дальше, чем во всех остальных.

Мне 34, приезжая, снимаю комнату, доход средний. Никогда не считала себя красивой, скорее – на любителя. У меня очень выраженная Д во внешности: очень крупный нос, близко посаженные глаза, ярко выраженная вертикаль (думаю, что по типу имиджа я Камень или Лава).

(Автор так пишет, как будто нет красивых Д-женщин, хотя стоит убрать из имиджа все элементы С, и сразу такая женщина будет красивая. Это если дело именно в Д, а не в лишнем весе, плохой коже и убитых волосах)

Моему герою (Д.) 41, симпатичный, москвич, женат не был, детей нет, живет в квартире родителей. Мать с отцом живут в доме в деревне, он активно вкладывается в их быт, помогает обустраивать дом. Не знаю какой у него доход, по всей видимости, больше моего.

Познакомились на СЗ. Он очень активно начал писать и переманивать в мессенджеры, а я, как истинная замороженная рапунцель, реагировала вяло. Потом у нас завязалась интересная беседа, оказалось, что он работает в сфере, в которой работала раньше я, и у нас очень много общих знакомых. Мы начали очень активно общаться, и вскоре встретились.

(Она считает себя замороженной, хотя часики у нее уже начинают взрываться, то есть о морозе там даже говорить неприлично. И такая неверная самооценка дает ей очень плохой старт в отношениях. Опишите почему?)

Обычно мужчины, увидев меня вживую, сводят общение на нет. Я была готова к такому повороту событий, но он пригласил на второе свидание, чему я удивилась и обрадовалась. На второй встрече, после прогулки, мы сидели в его машине и полночи разговаривали. Общение складывалось очень легко, на позитивной волне, он проявлял ко мне интерес, я ему отвечала тем же. На следующей встрече мы поехали к нему домой, и вместе готовили обед. Все складывалось настолько идеально, что меня это даже пугало.

Я: Классный день сегодня)

Д: Дааааааа очень))

Я: У меня только один вопрос. Ты почему такой идеальный?)))))

Д: А что нужно было сделать не так?))

Я: Да блин, все настолько так, что я боюсь проснуться и понять, что это был сон))

Д: Не просыпайся)

Я: Не хочу)))

Д: И я не буду

(Если представить любовный диалог как перекидывание шарами, заметно, что автор буквально закидала героя футбольными мячами, тогда как он только уворачивался, держа в руке теннисный шарик)

Потом он много работал, поэтому не было возможности встретиться. Переписка продолжалась в позитивном ключе, но я стала замечать, что он охладевает немного. Это, конечно, нормально, но я на тот момент уже сильно влюбилась, и любой признак его охлаждения вызывал панику.

(Автор быстро присвоила мужчину, паника связана именно с этим, а не с симпатией ее. Как удалось ей, такой якобы непритязательной, самокритичной и ожидающей облома, мгновенно назначить мужчину своей половинкой?)

Обычно он всегда приезжал в свой выходной, и я по умолчанию ждала его приезда. Но очередная встреча прошла довольно вяло, у меня на работе произошли некоторые проблемы, да и переживала из-за падающей динамики в отношениях. Старалась быть позитивной, но кислые щи спрятать не удалось. На прощание я вообще расплакалась, чувствовала, что эта встреча может быть последней. Видимо, это было щипцами, потому что он не уехал, когда я вернулась домой, а стоял под моим окном, смотрел на меня и писал, что не хочет уезжать.

В следующий свой выходной он не приехал. Написал уже поздно вечером:

Д: Светулька, я выспался и подстригся. Почти все дела поделал.

Я: Я рада, что ты нашел сегодня время на самое важное

Д: Тебя не встретил

Я: Да мы и не планировали сегодня

Д: Так со мной планировать нелегко)

Я: А я, дура, думала, что ты тоже хочешь меня видеть… Скучаю, думаю все время о тебе, жду твоих выходных

Д: Я скучаю, маленькая. Дела-то тоже нужно делать

Я: Ладно, я спать

(Как ей удается жаловаться на слабую динамику и вялый интерес, а при этом разговаривать с ним так, как будто ее значимость априори была выше его и теперь она в шоке от диссонанса его чувств и поступков?)

Я умом понимала, что нужно просто отлипнуть от него и заняться своими делами, но эмоции зашкаливали, я до дрожи в коленях хотела его видеть, а он меня нет. После это диалога мы перестали общаться. Через 2 дня он написал:

Д:Светлан, я все понял, беспокоить не буду!!!

Я: Привет, знаешь, мне проще пережить разрыв, чем отсутствие взаимности. Если захочешь увидеться, приезжай, я тебе всегда рада. Только если правда хочешь

Д: Я в деревню сегодня после смены поеду, нужно подготовить там многое

Я: Мне меньше всего хочется тебя напрягать. Я всегда тебе рада, ты приезжай когда сможешь

Д: Со следующей недели ***, я даже не знаю еще во сколько будем возвращаться

Я: Поняла

После этого наступила пауза в общении. Я думала, что это конец. Уехала в отпуск, он знал, что я собираюсь уезжать. Через какое-то время пишет, спрашивает про отдых, поздравляет с днем рождения и шлет фотки как ни в чем не бывало. Я отвечаю сдержанно и не сразу. В ответ на очередной его пинг пишу:

(Зачем она называет его сообщения пингами? Пинг – это когда вам предложили расстаться, а потом зачем-то пишут и дергают. В данном случае парень ей ничего такого не предлагал, он как общался изредка, так и общается. Из-за своей короны она все время кидается на него со скалками и вместо роста СЗ, гробит ее)

Я: Д., можно вопрос?

Д: Конечно да

Я: Что думаешь по поводу нас?

Д: Что прекрасная пара

Я: Правда?)

Д: Вполне возможно

Я: Я бы хотела

Д:Я тоже, но мы кое-что обсудим. Когда ты вернешься?

Я: 4-го

Д: Хорошо

Я: А сейчас не можем?

Д: Я в душ схожу и вернусь

Больше мы к этому вопросу не возвращались. Я так и не знаю что он хотел обсудить. После этого диалога мы начали общаться как в самом начале знакомства, не вспоминая о ссоре. Он предложил меня встретить на вокзале. Я написала, что собираюсь съезжать с квартиры, он спросил: «Ко мне?». Я перевела все в шутку. Через несколько дней я опять подняла эту тему, сказала, что пока остаюсь на прежнем месте.

Д: А я-то думал, ко мне)))

Я: Ты не шутил? Правда хочешь?)

Д: Не шутил, конечно. Так тоже можно пока попритираться

Я: Да, мне бы хотелось

Д: Решим

Когда я вернулась из отпуска, мы встретились и поехали по его делам в строительный магазин, вместе выбирали товары для его дома. Потом, поехали в ресторан поесть, а после он предложил заехать на мою квартиру и забрать вещи. Я сказала, что возьму вещи на один-два дня, а дальше видно будет.

Следующие дни он много работал, возвращался за полночь, и мы общались в основном в режиме переписки. Мне хотелось о нем заботиться. Он несколько дней работал в холоде на улице, я заказала для него одноразовую грелку (ему сказала, что она у меня лежала на квартире, мне подарили на мероприятии одном), он не взял её, сказал, что это не актуально. Приготовила ужин – он не притронулся. На второй день – тоже самое.

Я: Солнце мое) Скажи, пожалуйста, мне сегодня приготовить что-нибудь, или ты не ужинаешь когда поздно возвращаешься?

Д: Нет, кись, не ем, спасибо

Я: Даже салатик?(

Д: Ага, ну куда в час-два ночи кушать? Бывает, конечно, но скорее в праздники

Я: Понимаю, я тоже поздно не ем)

Потом он как-то проговорился, что ужинал, когда ночью приехал с работы. Меня расстраивало, что он не хочет принимать мою заботу. А через несколько дней в мягкой форме начал делать мне замечания, хотя я и так старалась подмечать все мелочи, которые он делает в быту и делать также, чтобы не раздражать его. Я понимала, что динамика падает, но не понимала что могу с этим сделать. И так вроде ничего из него не тянула, старалась больше давать, не доила, все время улыбалась и общалась на позитивной ноте, но все равно что-то его напрягало.

(Не понятно, что она старалась давать, кроме ужинов, которые он не ел. Наверняка что-то могла бы сделать полезного. Скорее всего и готовила плохо, иначе он бы не удержался с таким графиком. Но главное, она считает, что динамика падает, хотя ей некуда падать, у парня к ней была небольшая симпатия, съехались под ее щипцами, но шанс все равно был)

Выходные у нас совпали, и мы провели весь день вместе. Ему доставили посудомоечную машинку, и он занимался ее установкой. Я пыталась помочь в пределах своих возможностей: что-то подержать, что-то подать. Он почти от всей помощи отказывался, и не давал ничего делать на кухне – ни обед приготовить, ни посуду помыть. Вечером поехали в кафе поесть и прогуляться. А после прогулки его как подменили – он почти перестал на меня реагировать. Утром следующего дня – тоже самое, даже немного повысил голос, когда я мыла после себя чашку (запретил вообще мыть посуду, потому что посудомойка теперь есть). Я сильно нервничала, но старалась не подавать вида. Подумала, что ему нужно от меня отдохнуть и уехала по своим делам.

Когда вернулась вечером, предложил бургер на ужин. Обменялись парой фраз, а после он говорит: «…и тебя нужно будет отвезти домой». Я смотрю на него пару секунд, офигеваю, говорю: «Хорошо», встаю и ухожу в комнату собирать вещи. Он кричит вслед: «И не спросишь Что? Почему? Как?», я не реагирую.

(Кто же их научил так по-дурацки реагировать, этих девушек? Он пригласил ее пожить, когда она оставалась без жилья, она озвучила, что едет на пару дней, но теперь его желание отдохнуть от нее она демонстративно воспринимает как хамство и оскорбление)

Д: Не торопись ты, поешь сначала

Я: Не буду есть

Д: Я тебя отвезу

Я: Не надо меня везти, я такси вызвала

Д: Проверь все ли забрала, а то ты начала привозить свои вещи и без спроса их складывать, я не знаю где что лежит

Я молчу, быстро собираю всё, обуваюсь и выхожу

Д: Ну ладно, остынешь, потом поговорим

Когда я приехала домой, от него пришло сообщение:

Д: А ничего что на пару-тройку дней всего, так как ко мне родители заедут! Но, вообще, судя по твоей реакции, уже не важно!

Я: А как реагировать когда тебя выгоняют?

(Конечно как лисичка из сказки, которая заняла зайкину избушку. Показывать зубы и когти и угрожать)

На этом наше общение прекратилось. Понимаю, что с границами у меня беда, но не понимаю что именно делала не так.

(Все делала не так. Возомнила себя подарком, гневалась, когда он не относится как к подарку, все время замеряла его температуру и кисла, что не горит, устроила как минимум две безобразные сцены с уходами)

Предполагаю, что мне встретился печорин, и мою заботу он воспринимал как покушение на свою территорию. Или я просто не угадала его потребности и кормила демьяновой ухой. Не могу понять как нужно было правильно себя вести, чтобы сохранить отношения.

(Она думает, что не покушалась на его территорию. И она думает, что печорин стал бы терпеть ее хоть пять минут. На это способен только онегин, которому мама повторяет, что нужно найти кого-нибудь, и ради мамы он старается быть максимально лояльным к девушкам)

Спасибо большое за ваш труд! Буду рада, если письмо попадет на разбор.

(Не так плохо то, что автор делала в письме. Куда хуже ее установки. Это значит, что в реальности ее слова и поступки были намного хуже, и это значит, что динамика ее поведения в будущем будет все более разрушительной. Опишите все ее установки неверные)