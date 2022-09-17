Модная прическа для смелых: как адаптировать стрижку “медуза” для повседневного образа

Стрижка «медуза» – пожалуй, самый экстравагантный тренд текущего сезона. Такую прическу решилась себе сделать даже голливудская дива Николь Кидман. Кстати, у нее это получилось весьма органично. Разбираемся, как адаптировать столь креативную прическу для повседневного образа.

Смягчите верхний слой

Сама стрижка состоит из двух ярусов. Первый — более короткий, второй — более длинный. Задача заключается в том, чтобы сделать верхний короткий слой более пышным.

Сделать это можно за счет градуировки и прореживания филировочными ножницами. Таким образом удастся смягчить верхний слой.

Используйте накладные пряди

Если вы не решаетесь на столь экстравагантную прическу, тогда можете поступить следующим образом. Сделайте себе стрижку боб или каре. Используйте накладные длинные пряди: прикрепляйте их в нижней части. Таким образом вы сможете оценить, насколько вам идет данная стрижка.

В таком луке можно смело отправляться на вечеринку или на прогулку: туда, где есть соответствующая подходящая обстановка и где ваш имидж не вызовет вопросов. А на работу в офис можно ходить без накладных прядей, если у вас строгий дресс-код и вы не особенно желаете эпатировать коллег и клиентов.

Окрашивайте волосы в разные оттенки

Можно использовать оптическую иллюзию, чтобы образ не получился слишком экстравагантным. Например, верхние укороченные пряди осветлите, а нижние длинные окрасьте в темный цвет: черный, шоколадный.

Таким образом издалека даже не будет видно стрижки «медуза». Зато при ближайшем рассмотрении люди смогу оценить вашу креативную прическу.

Окрашивание нижних прядей в другой, более темный цвет также дает возможность по необходимости замаскировать локоны, отвлечь от них внимание.

Вы можете собрать их в хвостик и спрятать в водолазку или капюшон, например. Со стороны будет казаться, что у вас просто каре или боб.