 

Хирург вымогал у пациентов взятки, угрожая иначе поручить операцию отечественному роботу

17.09.2022, 15:33, Разное
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Прокуратура Нижневалдайского района Нижегородской области возбудила дело по статье 124 УК РФ «Ненадлежащее оказание медицинской помощи». Следствие выяснило, что все хирурги районной больницы отказывались делать операции без дополнительной платы, несмотря на их финансирование Фондом обязательного медицинского страхования.

Районная больница считается одним из передовых в области медицинских учреждений. За счёт государственных и частных инвестиций ей удалось получить современное оборудование, в частности, новейшие разработки российских учёных. В марте этого года в больницу поступил робот-хирург производства казанского предприятия «Медтехника», способный проводить более 50 видов хирургических манипуляций. 

«Завотделением хирургии Попов и его коллеги просили у пациентов от 20 до 50 тысяч рублей. После отказа Попов угрожал им, что операцию будет проводить отечественный робот. При этом на слове «отечественный» делался эмоциональный акцент», – рассказал представитель пресс-службы районной прокуратуры.

В итоге никто из пациентов не пожелал оперироваться у робота. Позже к вымогательству присоединились и анестезиологи, запугивавшие больных отечественным роботом-анестезиологом. 

Врачи в своё оправдание заявляют, что деньги им передавали исключительно добровольно, а к отечественному роботу-хирургу даже не был поставлен комплект батарей – соответственно, он никак не мог производить операции.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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