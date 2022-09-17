После трех сигналов — отвернуться

Заключенным запретили смотреть на Навального и 30-дневный арест Гозману*. Хроника текущих репрессий.

Администрация колонии в ИК-6 во Владимирской области продолжает усложнять условия содержания политику Алексею Навальному. Его четыре раза отправляли в штрафной изолятор по надуманным нарушениям, лишили права на конфиденциальное общение с адвокатами, а сейчас другим заключенным не просто запрещают общение с ним, но и ввели запрет смотреть в сторону оппозиционера. Тем временем из 105 известных уголовных дел за военные «фейки» (ст. 207.3 УК) судами рассмотрено уже десять. Всем вынесли обвинительный приговор: назначен либо условный, либо реальный срок. Некоторые отделались штрафами или исправительными работами. Самое строгое наказание — 7 лет колонии — получил в Москве муниципальный депутат Алексей Горинов. Подробнее о других делах и политических преследованиях — в нашей «Хронике текущих репрессий».

Строгие условия внутри колонии строгого режима

Заключенным во владимирской ИК-6, где находится Алексей Навальный, запретили смотреть на политика. Об этом рассказали в эфире ютуб-канала «Популярная политика» родственники содержащихся в колонии.

По их словам, когда ведут Навального, раздается три звонка — сигнал для заключенных, по которому они должны или отвернуться, или отойти от окон, если политик в этот момент находится на улице. Правозащитница и основатель фонда «Русь сидящая» (организация признана Минюстом «иноагентом») Ольга Романова подтвердила «Популярной политике» эту информацию.

Накануне, 15 сентября, Навальный сообщил, что сотрудники колонии теперь запретили адвокатам не только передавать, но и показывать ему какие-либо документы. Ранее администрация колонии лишила права Навального на адвокатскую тайну.

«Если раньше адвокатам запретили передавать какие-либо документы, отгородив их от меня сплошной стеной из металлической решетки и пластика, то сейчас этот пластик сделали непрозрачным. Заклеили пленкой, и теперь адвокаты не могут даже ПОКАЗАТЬ мне какие-то документы. И теперь свидание с адвокатом максимально похоже на исповедь в католической церкви. Я сижу на стуле в комнатке метр на метр. Передо мной пластиковая стена, за которой смутно виден силуэт человека. О том, что это адвокат, можно догадаться только по голосу. И теперь мне постоянно хочется сказать: «Простите, святой отец. Я согрешил», — так Навальный отреагировал на очередные выдумки тюремщиков.

«Дискредитация»

12 сентября в Ивановской области против активиста Сергея Веселова возбудили второе уголовное дело о дискредитации армии (ст. 280.3 УК) из-за его речи на заседании суда, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости!».

В июле Веселова оштрафовали по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за публикаций во «ВКонтакте». На апелляции Веселов выступил с речью, которую выложил в ютуб.

Лингвистическая экспертиза установила, что в выступлении Веселова содержатся «заведомо ложные сведения, дискредитирующие использование ВС РФ». По словам адвоката Веселова Оскара Черджиева, после сообщения в СМИ о возбуждении дела, о котором никого не уведомляли, на следующий день к самому активисту приехали с обыском и увезли на допрос.

Запрет «Народной самообороны»

Челябинский областной суд признал анархистскую организацию «Народная самооборона» террористической и запретил ее деятельность в России, передает ТАСС.

Согласно сообщению агентства, в материалах дела утверждается, что участники «Народной самообороны» осуществляют некие террористические и экстремистские действия, а в организации состоит более 400 человек, которые провели около 200 экстремистских акций.

По данным ТАСС, деятельность «Народной самообороны» выявили сотрудники Управления ФСБ по Челябинской области.

«Народную самооборону» создали в 2015 году бывшие участники организации «Автономное действие», которые отделились от нее в 2013 году из-за раскола. Волна преследований сторонников анархистского движения началась после самоподрыва Михаила Жлобицкого в здании архангельского ФСБ в октябре 2018 года.

Дело Азата Мифтахова

Омутнинский районный суд Кировской области отказал в условно-досрочном освобождении осужденному на шесть лет колонии математику Азату Мифтахову. Об этом сообщает «Idel.Реалии»* со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину и жену Мифтахова Елену Горбань.

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* Внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.

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