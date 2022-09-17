 

Суд постановил, что только Алек Болдуин несет ответственность за стрельбу на съемках “Ржавчины”

17.09.2022, 15:30, Разное
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Почти 11 месяцев длилось расследование трагедии на съемках фильма “Ржавчины”, когда Алек Болдуин смертельно ранил кинооператора Галину Хатчинс. За это время 64-летний актер не раз рассказывал о том, что случилось в тот день – и в откровенном интервью, где признался, что не нажимал на курок пистолета, и в показаниях ФБР. И вот вчера Верховный суд Лос-Анджелеса вынес окончательное решение по делу.

Ранее управление по охране труда США (OSHA), которое провело свое тщательное расследование, утверждало что главный виновник трагедии вовсе не актер, а руководители проекта, которые умышленно нарушили технику безопасности, что и послужило причиной несчастного случая на съемочной площадке. Организация также считала, что ответственность за случившееся несет не только Ханна Гутьеррес Рид, отвечающая на съемках за стрелковое оружие, но и продюсеры “Ржавчины”, которые не вызвали Рид для его проверки перед тем, как дать актеру пистолет. Боссов студии обвиняли в халатном отношении к обустройству рабочего пространства, которое привело к серьезному физическому ущербу для сотрудников. Но в суде, взвесив все факты, пришли к другому выводу.

Алек Болдуин на съемках фильма “Ржавчина”

Только Алек Болдуин несет основную ответственность за стрельбу из заряженного ружья на съемочной площадке фильма “Ржавчина”, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс, –  постановил судья Верховного суда Лос-Анджелеса. 

Напомним, что 21 октября 2021 года Болдуин, продюсер и исполнитель главной роли фильма “Ржавчина”, ранил двоих человек – оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза. 42-летняя Галина от полученных травм скончалась. 48-летний режиссер получил ранение в ключицу и некоторое время был в больнице, но вскоре оправился от ранения. Некоторые участники съемочного процессы уверены в том, что продюсеры, в том числе и Болдуин, ответственны за смерть Галины. Через некоторое время после инцидента светооператор Серж Светной и помощник режиссера Мэми Митчелл подали на актера и продюсеров в суд с требованием компенсации.

Сейчас Алек Болдуин готовится снова стать отцом: у актера и его жены Хиларии будет еще один малыш – седьмой общий и восьмой для Алека Болдуина, у которого есть взрослая дочь Айрленд от Ким Бейсингер. 30 июня Алек и Хилария Болдуин отметили 10-ю годовщину брака.


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