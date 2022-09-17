Суд постановил, что только Алек Болдуин несет ответственность за стрельбу на съемках “Ржавчины”

Почти 11 месяцев длилось расследование трагедии на съемках фильма “Ржавчины”, когда Алек Болдуин смертельно ранил кинооператора Галину Хатчинс. За это время 64-летний актер не раз рассказывал о том, что случилось в тот день – и в откровенном интервью, где признался, что не нажимал на курок пистолета, и в показаниях ФБР. И вот вчера Верховный суд Лос-Анджелеса вынес окончательное решение по делу.

Ранее управление по охране труда США (OSHA), которое провело свое тщательное расследование, утверждало что главный виновник трагедии вовсе не актер, а руководители проекта, которые умышленно нарушили технику безопасности, что и послужило причиной несчастного случая на съемочной площадке. Организация также считала, что ответственность за случившееся несет не только Ханна Гутьеррес Рид, отвечающая на съемках за стрелковое оружие, но и продюсеры “Ржавчины”, которые не вызвали Рид для его проверки перед тем, как дать актеру пистолет. Боссов студии обвиняли в халатном отношении к обустройству рабочего пространства, которое привело к серьезному физическому ущербу для сотрудников. Но в суде, взвесив все факты, пришли к другому выводу.

Алек Болдуин на съемках фильма “Ржавчина”

Только Алек Болдуин несет основную ответственность за стрельбу из заряженного ружья на съемочной площадке фильма “Ржавчина”, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс, – постановил судья Верховного суда Лос-Анджелеса.

Напомним, что 21 октября 2021 года Болдуин, продюсер и исполнитель главной роли фильма “Ржавчина”, ранил двоих человек – оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соуза. 42-летняя Галина от полученных травм скончалась. 48-летний режиссер получил ранение в ключицу и некоторое время был в больнице, но вскоре оправился от ранения. Некоторые участники съемочного процессы уверены в том, что продюсеры, в том числе и Болдуин, ответственны за смерть Галины. Через некоторое время после инцидента светооператор Серж Светной и помощник режиссера Мэми Митчелл подали на актера и продюсеров в суд с требованием компенсации.

Сейчас Алек Болдуин готовится снова стать отцом: у актера и его жены Хиларии будет еще один малыш – седьмой общий и восьмой для Алека Болдуина, у которого есть взрослая дочь Айрленд от Ким Бейсингер. 30 июня Алек и Хилария Болдуин отметили 10-ю годовщину брака.