Сколько ещё? – Личное мнение

В очередной день рожденья Петросяна поклонники и злопыхатели принялись гадать, сколько ещё продлиться его счастье с Танечкой.

Сколько ещё продержится брак?



Фото: Соцсети

Татьяна Брухунова уже родила. Ходит нарядная. Ездит в отпуск. Должен же наступить конец сказки?

А я думаю, что нет — не должен. Очевидно, что Петросян нашёл именно то, что искал. То, что его радует, даёт силы и настроение.

Бодр. Весел. Активен. И именно этому способствует Таня — да, не первая красавица, но оно и не нужно.

Рядом с мужем хорошо и самой Брухуновой. Вот, как Татьяна поздравила мужа с днём рождения:

« Мужчина, который научил меня смотреть на наш несовершенный мир с сопереживанием. Свети всегда».

Да, так тоже бывает, что человеку просто комфортно. Живут спокойно, никого не трогают.

Сколько продержится ещё брак Петросяна с Брухуновой? Да я вот думаю, что он вообще не распадётся, потому что обоим супругам в нём хорошо.

Согласны?

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