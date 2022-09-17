Мнение: Диагноз через интернет, противокитайский клуб США и возвращение Самсунга

1. В Сколково научились распознавать психические расстройства по текстовым сообщениям (ссылка). Технология не новая — так, в Живом Журнале давно уже умеют ставить точные диагнозы по аватаркам, а в Доте — по выбору героев. Полагаю, что и в случае диагноза по сообщениям проблема останется той же: как убедить пациента отложить менее важные дела и записаться, наконец, к врачу.

Было бы забавно, если бы в комментариях робот расставлял диагнозы в скобках, вот прямо после никнейма. Я понимаю, что так никто делать не будет, но всё же было бы весело.

А вот что сделать можно и нужно, так это ввести флажки со странами, чтобы сразу было ясно, кто пишет про тяжёлую жизнь в глухой деревне — житель вот этой самой деревни или профессиональный работник информационного фронта из другой страны. При этом, конечно, надо учитывать прокси и VPN. Пишешь из-под прокси? Меняешь ай-пи адреса три раза в неделю? Получи вместо флажка страны значок анонима, чтобы мы знали, как относиться к твоим словам.

2. США пытаются сколотить в Азии и Океании новый антикитайский клуб стран. Американцам удалось собрать много делегатов из разных государств, включая и Индию, для которой Китай является серьёзным конкурентом (ссылка):



В Лос-Анджелесе (США) стартовал первый двухдневный саммит нового клуба под названием «Рамочная программа экономического процветания Индо-Тихоокеанского региона» (IPEF) — с участием представителей собственно США, Австралии, Брунея, Фиджи, Индии, Индонезии, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Новой Зеландии, Филиппин, Сингапура, Таиланда и Вьетнама. Перед делегатами (страны представлены на уровне министров — например, от Индии прибыл Гойял, глава Минпромторга) выступила министр торговли США Раймондо со словами:

«США давно уже пора иметь конкретное и уверенное экономическое видение региона».

Новость интересна тем, что инициатором очередного американоцентричного клуба стал в мае этого года лично Байден, провозгласивший его создание в Токио (в дополнение к уже существующим «инициативам», «партнёрствам» и «диалогам», точное число которых мы подсчитывать не берёмся). Практический смысл в бесконечном умножении этих встречно-диалоговых сущностей, отметим, есть: они вовлекают в американскую орбиту и удерживают в ней максимально возможное число представителей элит приглашаемых стран.

Что до заявленных целей экономического процветания — то им не очень доверяет крупнейшая экономика Индо-Тихоокеанского региона, по странному совпадению в программу процветания не приглашённая. Официальная China Daily в редакционном комментарии указывает:

«То, что обозначил Байден в своём майском заявлении, выходит далеко за рамки [заявляемых официально] целей. Не требуется особых усилий, чтобы перевести на человеческий язык то, что он имел в виду, когда сказал о запуске структуры, куда США приглашают «партнёров из Индо-Тихоокеанского региона, которые разделяют наши цели, интересы и амбиции в отношении региона».

Трудно сказать, как далеко может зайти продвижение этих (американских) целей, интересов и амбиций в отношении региона, поскольку интересы США не отвечают интересам других участников. IPEF объединяет страны с 40% мирового ВВП — но не учитывает глубокую взаимозависимость экономик стран региона с китайской. Ни одно коммерчески состоятельное объединение этой реальности игнорировать не может.

Полагаю, США уже упустили подходящий момент для создания мощного антикитайского блока. С американцами ещё разговаривают из вежливости, но сугубо формально — если на саммит ШОС приехал премьер-министр Индии, то на «американский» саммит – всего лишь глава одного из министерств. Причин на то несколько. Во-первых, быть пушечным мясом для США никто не хочет, пример Украины достаточно убедителен. Во-вторых, США слишком слабы, чтобы обещать вассалам убедительную победу.

3. Самсунг собирается возобновить свою деятельность в России (ссылка):

Южнокорейская компания Samsung может вернуться в Россию. Поставки и продажи техники планируют возобновить уже в октябре, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

Источник издания, близкий к корпорации, и два информатора в ритейле допустили возвращение Samsung на российский рынок до конца 2022 года. По словам представителя одного из интернет-магазинов, компания не заинтересована в сером импорте своей техники, поскольку у нее есть планы восстановить официальные поставки. <…>

«Компания была вынуждена приостановить продажи устройств под внешним давлением. Об окончательном уходе из России Samsung никогда не заявляла, поэтому возобновление продаж и поставок корейских устройств — просто вопрос времени», — отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Встреча ШОС ясно показала, что у азиатских компаний, оставшихся работать в России, не будет серьёзных проблем. При этом российский рынок огромен, и торговля с Россией важна для Южной Кореи.

В США, между тем, взяли курс на развитие собственной электронной промышленности и отказ от азиатской. То есть, тот же Самсунг с течением времени может быть выдавлен с американского рынка, откуда уже активно выдавливают китайские компании. В таких условиях ссориться с Россией глупо, и корейцы это хорошо понимают.