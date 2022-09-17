 

Мнение: Кома

17.09.2022, 14:40, Разное
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Понимание стиля управления нынешнего режима позволяет с достаточной уверенностью предполагать, что военная катастрофа, которая назревает на Украине, конечно же, будет как-то пытаться разрешиться, но как всегда, все будет сделано половинчато и ничего не доведено до конца.

Причины две — во-первых, это такой стиль управления. Все решения принимаются с диким опозданием, власть реагирует на то, что уже произошло и зафиксировано, никто не намерен брать на себя личную ответственность, включая и высших лиц. То есть, это в первую очередь психологическая проблема, связанная с качеством элиты: она принципиально безответственна.

Во-вторых, коматозное состояние, в котором пребывает система управления, иного развития событий и не создает. И эта причина носит системный характер, является характеристикой самой системы управления.

Управление — это работа с информацией. Получение, обработка, выработка управляющего решения, доведение его по подчиненности, контроль за исполнением, корректировка по мере исполнения. На всех участках этой информационной сети обрывы, некачественные материалы, сетевые наводки. Итог перед глазами. Управлять такой системой можно только в одном стиле: прямого управления. Антикризисного. Что означает: система может хоть как-то существовать только в кризисе. Ужасно, плохо, с опозданиями и постоянными провалами, но нормальная жизнедеятельность для нее уже недоступна.

Это ответ, почему вошедший в штопор режим уже не в состоянии существовать, не проводя либо внешнюю агрессию, либо внутренний террор. Это как раз те самые кризисы, которые позволяют системе дергаться и гальванизировать. Это контакты, подведенные к телу, через которые периодически пускают ток, заставляя мышцы рефлекторно дергаться. Своеобразная имитация жизни. Хотя мозг уже умер, а тело разлагается, но электрические импульсы создают иллюзию, что оно еще теплится.

Источник: Эль Мюрид


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