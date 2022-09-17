Как у Эммы Уотсон в рекламе Prada: что нужно знать, прежде чем выбирать модную стрижку пикси

Актриса Эмма Уотсон стала новым лицом модного дома Прада и предстала с новой стрижкой. Знаменитость остановила выбор на ультракороткой пикси. Не сомнений в том, что эта стрижка очень идет Эмме: она подчеркивает ее хрупкость и утонченные черты лица. Однако будет ли аналогичный эффект наблюдаться на других девушках? Вот несколько советов тем, кому хочется сделать себе пикси.

Учитывайте форму лица

Эта стрижка красивее всего смотрится на девушках с овальными лицами. В случае если у вас круглое лицо, тогда нужно будет сделать нечто наподобие обрамления из волос.

Например, отпустить челку, а по бокам оставить более длинные локоны. То есть сделать выбор в пользу не ультракороткого, а удлиненного пикси.

Если у вас прямоугольное лицо с широкими скулами, тогда тоже нужно будет отрастить челку. Желательно, чтобы она шла наискось, а не была ровной и прямой. В районе скул рекомендуется оставить локоны для обрамления.

Экспериментируйте с укладками

Эмма решила не делать прикорневой объем: благо, форма лица позволяет. Однако если у вас круглое лицо, то чуть приподнять волосы у корней просто необходимо.

Вы можете немного их взъерошить и зафиксировать лаком или гелем для создания озорного игривого образа. А можно просто начесать локоны у корней и аккуратно уложить их так, чтобы получилась «шапочка» из волос.

Можете смело добавлять аксессуары в виде заколочек и ободков, чтобы завершить образ, внести финальные штрихи.

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Готовьтесь к частым походам к парикмахеру

Чем короче стрижка — тем чаще придется посещать парикмахера для того, чтобы ее освежить.

Ведь даже если волосы отрасли на пару сантиметров, этого уже достаточно, чтобы стрижка утратила форму, первоначальный внешний привлекательный вид.

Подумайте, насколько вам выгодно с финансовой точки зрения останавливать выбор на пикси. Не забывайте, что придется тратить еще больше денег на покупку стайлинговых средств, ведь без них не удастся сделать эффектную укладку.