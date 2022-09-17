 

Поклонники Ким Кардашьян подали на нее в суд и требуют со звезды 40 миллионов долларов

17.09.2022, 14:05, Разное
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Год назад Ким Кардашьян, наконец, получила диплом юриста – после чреды провальных попыток. Теперь эти знания она сможет применить на практике – на Ким подали в суд обиженные поклонники, участника ее совместного гива со Скоттом Дисиком, который они проводили в соцсетях. Участникам розыгрыша обещали шикарные подарки  – перелет первым классом до Лос-Анджелеса, ночь развлечений в Беверли-Хиллз и 100 тысяч долларов наличкой. Для этого, пишет Marca,нужно было всего лишь купить лотерейный билет, получить заветный номер и зажать кулачки на удачу.

Желающих повеселиться, понятное дело, оказалось предостаточно – у одной Ким в подписчиках 329 млн. человек. Так что организаторы гива, в числе которых значится австралийская компания Curated Businesses, могли собрать внушительный призовой фонд. Только вот победителей огласить забыли. И теперь разгневанные подписчики требуют признать гив мошеннической аферой, а с Кардашьян и бывшего ее сестры Кортни взыскать 40 миллионов долларов.

К слову, это уже не первый раз, когда Ким  называют мошенницей. В начале года в федеральном суде Лос-Анджелеса рассматривали коллективный иск, среди ответчиков которого были телезвезда Ким Кардашьян, боксер Флойд Мейвезер-младший, баскетболист Пол Пирс. Знаменитостей обвиняли в мошенничестве, спекуляции и преднамеренном обмане. 

Как пишут западные СМИ со ссылкой на исковые документы, звезда реалити-шоу, известные спортсмены, а также несколько бизнесменов рекламировали убыточную криптовалюту EthereumMax. Ким обвиняют в распространении, как сказано в жалобе, “ложных или вводящих в заблуждение заявлениях об EthereumMax посредством рекламы в социальных сетях и других рекламных мероприятий”. Словом, основная вина знаменитостей, по мнению истцов, в том, что они советовали миллионам своих подписчиков покупать криптовалюту, создав таким образом ажиотаж, и продать после резкого скачка цен. 


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