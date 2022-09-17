Мнение: Кто запутал Путина?

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Россия будет прилагать все усилия, чтобы прекратить конфликт на Украине как можно скорее, однако Украина от переговоров отказывается.

Дословно: «Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины, заявляет об отказе от переговорного процесса, заявила, что хочет добиться своих целей военным путем. Как они говорят, на поле боя. Но, тем не менее, мы вас будем держать в курсе того, что там происходит».

отсюда

А во время пресс-конференции, отвечая на вопросы российских пропагандистов, Владимир Путин заявил, что Россия никуда не спешит и план спецоперации корректировке не подлежит.

Дословно:

«…план корректировке не подлежит. Генеральный штаб по ходу операции принимает оперативные решения, что-то считается ключевым, основной целью. А основной целью является освобождение всей территории Донбасса.

Эта работа продолжается, несмотря на вот эти попытки контрнаступления украинской армии. У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут. Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно Российская армия занимает новые и новые территории.

Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью Российской армии, только контрактной частью. Но, естественно, это связано с определёнными параметрами личного состава и так далее. Поэтому мы и не спешим в этой части. Но по большому счёту никаких изменений нет, что-то Генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остаётся неизменной, и она реализуется».

отсюда

Нет ли в этих двух заявлениях Владимира Путина противоречия? А если эти заявления действительно противоречат друг другу, выходит, что кто-то запутал президента России? Или никто не запутал, он запутался сам?

Отставлю здесь и видеоверсию пресс-конференции Владимира Путина:

Фотографии отсюда

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