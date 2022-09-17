 

Дипломатический бум – МИД выдал рекордные 62 тысячи диппаспортов за полгода

17.09.2022, 13:53, Разное
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За полгода штат Министерства иностранных дел России расширился в разы – среди россиян наблюдается «дипломатический бум», констатируют эксперты по международными отношениям.

На дипслужбу за это время поступили 62 тысячи человек. Для сравнения, в 2021 году штат МИД состоял всего из 12 тысяч сотрудников.

Источники в ведомстве сообщили, что чаще всего посвятить свою жизнь дипломатической службе Родине решаются обеспеченные россияне и члены их семей, а также силовики, депутаты, региональные элиты. Даже несмотря на то, что обычно у них есть бизнес и другие занятия, они решают резко изменить свою карьеру и стать дипломатами.

В МГИМО подтвердили, что за эти полгода выдали десятки тысяч дипломов, причём большинство из них пришлось изготовить в виде обычных справок с печатью – специальные бланки давно исчерпаны.

– Это люди с выдающимися способностями – они экстерном, обычно за 1-2 недели, сдают экзамены за все курсы и получают свои дипломы», – рассказал источник.

Кризис наблюдается и в сфере печати диппаспортов, все мощности с апреля загружены на 100%, часть диппаспортов приходится печатать на бланках для Республики Беларусь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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