Полиция Лондона опечатывает розетки в домах граждан для борьбы с ростом энергопотребления

В лондонском Сити прошёл полицейский рейд по борьбе с избыточным энергопотреблением, сообщает пресс-служба полиции британской столицы.

Правоохранители опечатывали розетки, оставляя доступными только две на каждую квартиру и три на частный дом.

При этом не учитывались ни размеры жилого помещения, ни количество проживающих в нём человек, рассказал житель Лондона, в чей квартире побывали служители закона. Полиция буквально вламывалась в жилища и заклеивала розетки листами бумаги с печатью уголовного департамента.

Констебли разъяснили жителям, что в случае повреждения печати им грозит штраф в размере до 11 тысяч фунтов стерлингов и тюремное заключение сроком до 3 лет. Если же рост цен на электричества продолжится, аналогичные меры будут предприняты в отношении выключателей.

– Я не знаю, как мне жить. У нас в доме 8 человек, включая моего мужа, детей и родителей, – рассказывает житель Ист-Энда Джеймс Паттерсон. – Нам оставили только две розетки, в одну из которых включен обогреватель, а в другую – аппарат ИВЛ для моего папы. Хорошо ещё, что холодильник нам не нужен: продукты просто лежат на полу, там как раз примерно минус 5 градусов. Констебль сказал, что мы тратим слишком много электричества, и что если бы мы занимались таким в 1656 году, нас бы сожгли на костре.

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