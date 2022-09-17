Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, как их дети осваиваются в новой школе после смерти королевы

В эти дни весь мир скорбит о королеве Великобритании Елизавете II, скончавшейся 8 сентября в возрасте 96 лет. Вчера в Лондоне выстроилась огромная очередь к гробу Ее Величества. Подданным королевства, в числе которых были замечены Дэвид Бекхэм, Шэрон Осборн, Тильда Суинтон и Тереза Мэй, пришлось ждать порядка 20 часов, чтобы проститься королевой. А один из поклонников Ее Величества даже попытался схватить гроб с Елизаветой II, но был задержан полицией. О королеве говорят все. В том числе и в новой школе, куда пошли учиться правнуки Ее Величества – 9-летний принц Джордж , 7-летняя принцесса Шарлотта и 4-летний принц Луи.

Накануне, в разговоре с представителями общественности Кейт Миддлтон и принц Уильям рассказали, как чувствуют себя их дети после смерти любимой прабабушки..

Они в школе, о них хорошо заботятся. У них обычная рутина, но они счастливы – у них появились новые друзья, – поделилась Кейт с одной из женщин, пришедшей к резиденции в Балморале, чтобы вместе с сотней других подданных возложить цветы ушедшей в иной мир королеве.

Ее слова подтвердил Уильям:

Они обустраиваются. Мы пытаемся сохранить их обычный распорядок дня, – сказал принц Уэльский, добавив, что они с Кейт решили не привлекать малышей к тяжелой траурной процессии, которая продлится 10 дней и закончится в грядущий понедельник похоронами Ее Величества.

А когда один из фанатов заметил: “Должно быть, об этом говорят в школе”, Уильям ответил: “Да. Много говорят”.

Напомним, 7 сентября, за день до смерти королевы, ее правнуки, дети Уильяма и Кейт, пошли в новую частную школу Lambrook в Беркшире. В тот день Джордж и Шарлота выглядели несколько взволнованными, в то время как малыш Луи, похоже, сохранял королевское спокойствие. Более того, по словам очевидцев, принц почувствовал себя настолько самостоятельным, что отверг предложение отца Уильяма взять его за руку.

Позже, когда Кейт вместе с мужем, его братом Гарри и Меган Маркл вместе появились в Балморале, чтобы почтить память ушедшей королевы, она рассказала, как по-филосовски Луи отреагировал на смерть прабабушки.

По крайней мере, бабушка теперь вместе с дедушкой, – процитировала Кейт слова своего младшего сына.

Похороны Ее Величества состоятся 19 сентября в 11 утра (13:00 по московскому времени). Служба пройдет в Вестминстерском аббатстве в присутствии всех членов королевской семьи и представителей других стран.