Конгрессвумен – энергетический кризис Байдена помогает врагам США и разрушает сельскую Америку

Из-за «Нового зелёного курса», претворяемого в жизнь администрацией Байдена и демократами, Америка находится на опасном пути потери самодостаточности, пишет член палаты представителей США Мэри Миллер в своей статье для The Washington Times. По её словам, энергетический кризис, устроенный нынешней администрацией, помогает врагам Вашингтона и разрушает сельскую Америку.



AP

Энергетический кризис, устроенный при президенте Джо Байдене, помогает врагам США и разрушает сельскую Америку, пишет конгрессвумен от штата Иллинойс Мэри Миллер в своей статье для The Washington Times.

«Американским фермерам удаётся сводить концы с концами потому, что у нас есть недорогая и доступная энергия. Используя дизельную технику, азот и другие удобрения, мы не только кормим Америку, но и являемся экспортёром продовольствия номер один в мире», — отмечает она.

Однако глобалисты и «воинствующие веганские активисты» навязывают сельхозпроизводителям США лженаучную политику об «ужасающем загрязнении». Эти левые радикалы, сторонники «Великой перезагрузки», уничтожают фермы, особенно семейные, своими нападками на удобрения и домашний скот, говорится в статье.

Левые настаивают на необходимости заменить сельхозугодья, которые требуются Америке для производства продуктов питания, на солнечные панели, которые производятся в Китае и наносят ущерб окружающей среде.

Без ферм люди будут голодать, напоминает Миллер.

«Мы не можем позволить радикальным левым контролировать наше продовольствие, поскольку это те же самые люди, которые провоцируют голод, отключение электричества и нормирование энергоресурсов в других странах», — считает она.

Например, фермеры в Нидерландах взбунтовались против своего правительства из-за планов ввести «смехотворные ограничения» на количество навоза, который голландские фермеры могут разбрасывать на своей земле для удобрения полей. Правительство Нидерландов считает, что для сокращения выбросов азота наполовину к 2030 году фермеры должны пожертвовать давней и успешной практикой использования удобрений. Собственное правительство Нидерландов стремится уменьшить своё глобальное сельскохозяйственное влияние, проводя политику «Зелёного курса».

И американцам эта повестка должна показаться знакомой, уверена Миллер. Сокращение выбросов парниковых газов за счёт навязывания электромобилей, солнечных батарей и ветряных турбин, произведённых в Китае, чтобы убедить мир в том, что страна может стать полностью углеродно-нейтральной, — это именно то, чего администрация Байдена надеется добиться для Америки.

Антиэнергетическая повестка Байдена привела к тому, что цена бензина и дизельного топлива взлетела до рекордно высокого уровня. Демократы воспользовались конфликтом на Украине, чтобы обвинить в этом росте цен Владимира Путина, при этом они нарастили закупки российской нефти на 160%.

Представители Демократической партии заявляют, что возобновляемые источники энергии — это единственное решение, при этом останавливают добычу критически важных полезных ископаемых в США, делая страну ещё более зависимой от Китая, и отказываются наращивать внутреннее производство нефти, природного газа и биотоплива, такого как этанол.

«Америка находится на опасном пути потери самодостаточности», — сетует Миллер.

По её словам, нынешний энергетический кризис особенно влияет на жизнь американских фермеров и их семей.

Левые, такие как губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер, уже предупредили американцев о необходимости ожидать веерных отключений электроэнергии из-за опасной, вдохновлённой «Новым зелёным курсом» войны с надёжным производством энергии. То, что произошло в Нидерландах, произойдёт и в США, если власти не смогут решить энергетический кризис в стране, уверена конгрессвумен.

«Вместо того чтобы обвинять американских производителей энергии, фермеров и владельцев ранчо в энергетическом и продовольственном кризисе в нашей стране, мистеру Байдену, губернатору Прицкеру и демократам, возможно, следует начать верить в американцев и бороться за их интересы. Возможно, им следует признать, что их политика терпит неудачу, и подумать об этом до того, как мы увидим восстание сельской Америки», — подытоживает Миллер свою статью для The Washington Times.