«Заряд стабильности для мира, где царят перемены и беспорядок» – Global Times — о встрече Си и Путина

Состоявшаяся 15 сентября двусторонняя встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина на полях саммита ШОС показала, что Пекин и Москва, несмотря на все попытки Запада посеять рознь между ними, продолжают поддерживать тесное сотрудничество, пишет Global Times. Как подчёркивается в редакционной статье газеты, главная цель российско-китайского тандема — дать миру, переживающему сейчас перемены, «заряд стабильности».



AP

15 сентября председатель КНР Си Цзиньпин провёл в Самарканде встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он обменялся с российским коллегой мнениями по поводу отношений между Пекином и Москвой, а также ряда международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, пишет в редакционной статье Global Times. Как напоминает редакция издания, проведение двусторонних переговоров на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже довольно давно стало для лидеров РФ и Китая «нормальной практикой».

«Регулярные очные встречи лидеров двух стран с обстоятельным обменом мнениями не только имеют огромное значение для стабильного развития двусторонних отношений, но и приносят ощутимую пользу для мира и стабильности в регионе», — уверены журналисты газеты.

Как подчёркивают авторы, встреча, как и обычно, проходила в позитивной и дружественной атмосфере. По информации Global Times, господин Си отметил, что Москва и Пекин с начала года сохраняли эффективную стратегическую коммуникацию, и пообещал, что Китай будет сотрудничать с Россией, дабы обеспечить надёжную взаимную поддержку по вопросам, касающимся ключевых интересов обеих сторон, а также укрепить практическое сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, развитии систем связи и других областях. В свою очередь, президент Путин заявил, что мир переживает серьёзные перемены, а дружба и взаимное доверие между Россией и Китаем остаётся единственным его аспектом, который остаётся неизменным, поскольку всеобъемлющее стратегическое партнёрство между партнёрами по-прежнему «незыблемо как горы», говорится в материале издания.

Между тем совместное движение Пекина и Москвы к новой эре, основанной на принципах «неприсоединения, отказа от конфронтации и невмешательства в дела третьих стран», стало целью для «провокаций» других игроков — и особенно ярко это проявилось после начала российской спецоперации на Украине, так как США «перестали притворяться» и принялись «в открытую угрожать и дискредитировать нормальное и законное сотрудничество между Китаем и Россией», подчёркивает редакция Global Times.

«К счастью, и Китай, и РФ обладают серьёзным стратегическим упорством и независимостью, — отмечают журналисты газеты. — Кроме того, их двусторонние отношения поддерживает мощный внутренний стимул». Китай и РФ всегда будут сохранять «собственную логику и ритм» вне зависимости от внешних факторов, а их лидеры будут и дальше поддерживать тесные дружеские отношения и вести свои страны по «правильному вектору развития», полагают они.

Несмотря на все ожидания и усилия США и Запада, отношения между Китаем и Россией вряд ли испортятся, убеждена редакция Global Times. Вместе с тем Пекин и Москва отнюдь не сформировали «антиамериканский союз» — они лишь объединились, дабы противостоять «политическому вирусу США и Запада, выступая против гегемонизма», считают китайские журналисты. Америка и западный мир в целом отчаянно пытаются посеять рознь между Китаем и Россией в надежде «одолеть их по одному» — но, несмотря на все их попытки, они продолжают двигаться в правильном направлении, «выстраивая партнёрства вместо альянсов», констатируют авторы.

«Сделав такой выбор, Китай и РФ превратили мир и сотрудничество в мощную инерционную силу, имеющую мировое значение — особенно сегодня, — говорится в материале Global Times. — А тем, кого это беспокоит или даже пугает, стоит задуматься и задать себе вопросы, а не пускать свои силы и мысли на очернение других». Как отмечают журналисты газеты, США в последние годы укрепляют многочисленные военные альянсы, включая «Пять глаз» и четырёхсторонний диалог по безопасности, которые оказывают самое разрушительное воздействие на систему международных отношений, выстроенную вокруг ООН, — а начало боевых действий на Украине «в сущности является результатом фиаско западного военно-политического блока, не сумевшего выстроить нормальные отношения с «региональной державой».

«Представьте, что при таких обстоятельствах у международного сообщества не будет другой достаточно мощной силы, которая могла бы реально принять меры, добиться равновесия, предотвратить риски и даже переломить ситуацию в плане сохранения мира и стабильности во всём мире, а также продвижения многостороннего сотрудничества, — в заключение пишет редакция Global Times. — Будущее такого мира вполне может оказаться трагичным — окончательного урегулирования украинского кризиса тогда не предвидится, а в других регионах при этом могут разразиться и дополнительные кризисы». Такого хотели бы избежать многие страны, включая и Китай, — и в этом как раз и заключается смысл встречи между лидерами КНР и России: как отметил господин Си, Пекин будет сотрудничать с Москвой, дабы «дать миру, где царят перемены и беспорядок, заряд стабильности», подытоживают журналисты.