Юлия Савичева: После «Фабрики звезд» не все справились с неудачами

Юлия Савичева пояснила о том, как складывалась карьера ее и других участников «Фабрики звезд» после окончания шоу. Как оказалось, не все участники реалити смогли справиться с неудачами.

Талант-шоу «Фабрика звезд» в этом году могло бы отпраздновать свой 20-летний юбилей. Однако в 2019 году его закрыли, посчитав уже неактуальным. Многие же звезды самых первых сезонов до сих пор находятся на пике популярности. Однако целый ряд участников программы, выходившей на Первом канале, потерпели крах и не справились с неудачами в карьере. По мнению Юлии Савичевой, «Фабрика» по-настоящему «перезагрузила» российский шоу-бизнес, дав отечественной сцене целое созвездие новых артистов.

Так, выпускниками шоу были Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Елена Темникова, Юлиана Караулова, а также группы «Фабрика» и «Корни». Создавали новых кумиров миллионов продюсеры Виктор Дробыш, Максим Фадеев, Александр Шульгин и Игорь Матвиенко. Несколько месяцев будущие звезды провели в звездном доме, демонстрируя свои навыки и умения. Юлия Савичева, пришедшая в проект в подростковом возрасте из девочки с косичками переросла в мегазвезду. Интересно, что первый выпуск «Фабрики звезд» будущая селебрити даже не смотрела, посчитав ее подобием шоу «За стеклом». Однако во втором сезоне она покорила сердца не только жюри, но и зрителей.

При этом Максима Фадеева, наставника на втором выпуске конкурса, Юлия Савичева знала с детства. Поэтому некоторые считали, что 15-летняя девочка попала в шоу сугубо благодаря знакомству родителей с музыкантом. Однако время показало, что в то время, как другие потерпели крах и не смогли перенести неудачу, исполнительница хитов «Высоко» и «Тебя я вижу», ставшего саундтреком к сериалу «Не родись красивой» добилась большого успеха на российской сцене. Также успеха во втором сезоне добились Полина Гагарина, ставшая победительницей, и Елена Темникова. Причем все они участвовали в «Евровидении», Савичева и Гагарина сольно, а Темникова – в составе группы Serebro.