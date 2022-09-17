 

Шукшина пожалела Пугачеву из-за внесения Галкина в список иноагентов

17.09.2022, 11:55, Разное
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Мария Шукшина пожалела Аллу Пугачеву из-за внесения ее супруга в список иноагентов. Такое отношение относительно Максима Галкина* было вынесено накануне.
Поклонники и коллеги примадонны по-разному встретили новость о подобной мере относительно мужа любимой певицы. Одной из первых на проблему народной артистки Советского Союза отреагировала Мария Шукшина. Популярная отечественная телеведущая и актриса оставила комментарий в одной из соцсетей. Селебрити пожалела легендарную певицу, ведь после внесения шоумена, телеведущего и комика в реестр иностранных агентов у него появятся проблемы. Юмориста посчитали лицом, финансирующимся Украиной. Сейчас он находится на другом континенте, после выступлений в Австралии, Галкин* отправился на отдых в Новую Зеландию. Между тем его супруга Алла Пугачева вернулась в Россию спустя полгода отсутствия.

По мнению Марии Шукшиной, Примадонне просто не везет со спутниками жизни. Ее первые мужья, как некогда признавалась сама Алла Борисовна, были больше ее партнерами и коллегами, из-за чего она всегда «играла» роль звезды. Филипп Киркоров больше любил самого себя. Максим Галкин*, с которым артистка вместе уже два десятка лет, позволил ей вспомнить, что она – слабая жительница и всегда может найти его понимание и поддержку.

Однако Шукшина считает, что у Аллы Борисовны именно из-за неудачного выбора мужей постоянные проблемы. Ведь сейчас ее карьера в РФ под большим вопросом, Киркоров постоянно попадает в различные скандалы, что связывают и с самой Примадонной. Теперь, после шоу Филиппа Бедросовича с религиозной атрибутикой, неудачи возникли с Максимом Галкиным*. Это отразится и на отношении к самой Пугачевой, допускает Мария Шукшина.

*является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента


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