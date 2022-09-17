В школах Латвии создадут парты для русских детей

Министерство образования Латвии сообщило о мерах по изоляции русских школьников.

Они будут сидеть отдельно от одноклассников за последней партой в классе. По мнению чиновников, такое решение соответствует политике санкций, не являясь при этом обременительным для бюджета и нарушающим Конституцию страны.

– Мы разработали эффективное решение по демократической дискриминации русских детей. Отмечу, что оно полностью лежит в правовом поле: дети занимаются в одной аудитории со сверстниками и получают одинаковую учебную программу, а про расстановку столов в законе об образовании ничего не говорится. Вместе с этим мы предупреждаем латышских детей об опасности, а общаться им с русскими одноклассниками или нет они решают самостоятельно, – пояснила суть новшества министр образования Латвия Ильзе Кляузевиня.

Все парты для русских будут подписаны соответствующим образом. По желанию директоров школ можно обеспечить дополнительные меры защиты: привлечь сотрудников частных охранных фирм, установить железные ограждения или другие заградительные барьеры.

В ведомстве предусмотрели и случаи со школами, расположенными вблизи мест компактного проживания русских, в частности, в городе Даугавпилс.

– Мы планируем воспользоваться замечательным опытом операции «Висла», реализованную польскими коллегами. Русские школьники будут изолированы от русскоязычного населения и переводиться в другие школы, – уточнила глава министерства.

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