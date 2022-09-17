Защищает кожу и улучшает работу сердца: в чем еще польза кориандра для нашего здоровья

Кориандр (Coriandrum sativum) — чрезвычайно популярная пряность из семейства сельдерея, напоминающая петрушку. Мало кто знает, что он обладает оздоровительными свойствами, которые давно используются в натуральной медицине. В частности, при проблемах с пищеварением, улучшении аппетита и успокоении. Ученые утверждают, что он также помогает при пищевых отравлениях. Рассмотрим, в чем польза листьев и семян кориандра для нашего здоровья.

Свойства и пищевая ценность листьев

Кориандр, известный в первую очередь как интересная добавка к блюдам, получил широкое применение в народной медицине. Свежие листья растения богаты витаминами А и С, природными антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, ответственными, за ускорения старения клеток организма. Они также содержат витамины группы В и витамин К, отвечающие за правильную свертываемость крови. Трава содержит минералы: железо, магний, цинк, калий и кальций и, следовательно, ряд элементов, поддерживающих многочисленные функции организма.

Растение благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и поддерживает правильный уровень холестерина в крови, поэтому ценно в профилактике атеросклероза или сердечных заболеваний. Оно поддерживает аппетит и защищает от рака толстой кишки. Лечебное действие кориандра получило признание благодаря тому, что он оказывает сильное очищающее действие на организм. Детоксицирующие свойства травы полезны во всех типах диет для детоксикации в качестве поддержки для правильного функционирования желудка, кишечника и печени. Кориандр также стимулирует лактацию у кормящих женщин.

Как действуют семена кориандра

Плоды кориандра и семена кориандра являются очень хорошим источником органических соединений: камфена, линалоола, гераниола, антирадикального борнеола и жирных кислот, в том числе омега-6. Целебные свойства семян можно использовать после заваривания их водой, часто с добавлением меда и лимона. В таком виде настой семян растения помогает при проблемах с пищеварением и метеоризме.

Семена содержат пищевые волокна для улучшения пищеварения. Натертые и с добавлением льняного масла можно использовать как мазь при ожогах. Кориандр также обладает противогрибковым действием и помогает заживлять язвы. Как травяное растение его используют при лечении геморроя, ревматических болей и в производстве слабительных средств.

Кориандр при пищевом отравлении

Эфирное масло, извлеченное из семян (плодов) кориандра, помогает бороться с такими патогенами, как: золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), сенная палочка (Bacillus subtilis), синемасляная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и обыкновенная моль (Proteus vulgaris).

Исследователи провели тест на 12 опасных штаммах бактерий и пришли к выводу, что масло разрушает клеточные мембраны бактерий, заставляя их быстро уничтожаться. Кроме того, кориандр должен иммунизировать организм от инфекций, передающихся через желудочно-кишечный тракт.

Кориандр для успокоения

Эфирное масло, и особенно его основной компонент – линалоол, обладают успокаивающим действием. Поэтому настои этого растения в натуральной медицине применяют при вегетативных неврозах с сердечными недугами и при состояниях общего нервного возбуждения с затрудненным засыпанием.

Использование в косметике

Масло растения также используется в косметике. В сочетании с маслами шалфея, бергамота, сирени и цветков яблони используется в парфюмерии. Он также применяется в качестве ароматизатора в мыле, кремах или лосьонах и в ароматерапии.

При наружном применении оказывает кератолитическое действие (удаляет омертвевшие клетки) на ороговевший слой кожи, вызывает легкое локальное покраснение и раздражение. Обладает также местным антибактериальным и противогрибковым действием, поэтому применяется при некоторых кожных заболеваниях, вызванных бактериальными и грибковыми инфекциями и при труднозаживающих ранах и ожогах.

Масло кориандра применяют наружно в препаратах для полоскания рта и горла.