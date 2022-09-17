СМИ: Канье Уэст закрутил роман с Кэндис Свейнпол

После того, как в начале августа Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном после 9 месяцев романа, поклонники ожидали от Канье Уэста решительных действий по возвращению бывшей супруги. Но у рэпера на этот счет оказались другие планы. На днях на одной из вечеринок, прошедшей в рамках Недели моды в Нью-Йорке Канье засветился в компании 33-летней супермодели Кэндис Свейнпол. Весь вечер они веселились в компании Криса Рока, а после вдвоем уехали на внедорожнике Уэста, как заверяют инсайдеры TMZ, в один и тот же отель.

Кэндис Свейнпол

Романтические отношения пары подтверждает и источник другого издания:

Канье и Кэндис встречаются, и их отношения новые. Они нравятся друг другу и довольны тем, как идут дела. Они связаны модой и творчеством. Канье в восторге от Кэндис, – приводит слова инсайдера из близкого окружение Уэста ET.

Впрочем, есть и те, кто в роман Уэста и Свейнпол не верит и считает эту историю лишь продуманным маркетинговым ходом. Кэндис – лицо солнцезащитных очков Yeezy GAP, и громкий роман с моделью может привлечь широкое внимание к бренду. Забавно, что блондинка также была лицом новой кампании Ким Кардашьян и ее бренда Skims. Случайно ли?

Напомним, после развода с Ким Кардашьян Канье Уэст непостоянен в отношениях. С начала года он уже сменил трех возлюбленых. Сначала он встречался с 32-летней моделью и актрисой Джулией Фокс. Бурные, но непродолжительные отношения закрутились в канун Нового года, и многие поклонники Канье были уверены, что их связь – лишь рекламная кампания Фокс. Затем в жизни рэпера появилась 24-летняя модель Чейни Джонс, которую фанаты артиста назвали точной копией Ким Кардашьян. В начале мая они отправились в романтическое путешествие в Токио, где в обнимку гуляли по улицам. Судя по всему, после поездки что-то все же пошло не так – в июне на премьере фильма “Топ Ган: Мэверик” c Томом Крузом Уэст был уже в компании новой подруги – fashion-инфлюенсера Моники Корган. Впрочем, продолжения этот роман, если он вообще имел место быть, так и не получил.

Что же касается Свейнпол, с 2005 года она встречалась с моделью Германом Николи. Только спустя десять лет, в августе 2015-го, пара объявила о помолвке. Но до алтаря они так и не доли – спустя три года, в ноябре 2018-го, они расстались. У них подрастают двое сыновей – Анака Свейнпол Николи (род. 05.10.2016) и Ариэль Свейнпол Николи (род. 19.06.2018). А в марте этого года стало известно, что сердце модели снова занято – экс-бойфрендом Кайли Миноуг Андресом Веленкосо. Как начались эти отношения и на чем закончились – не известно. Сама Кэндис предпочитает не распространяться о своей личной жизни.