 

C угрозой голода столкнулись до 345 млн человек, предупреждают в ООН

17.09.2022, 10:40, Разное
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Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли в минувший четверг сообщил на заседании Совбеза ООН, что из-за ухудшения продовольственной безопасности 345 миллионов людей в 82 странах мира столкнулись с угрозой голода, пишет ABC News. По данным канала, одной из главных причин усугубления ситуации с продовольствием Бизли назвал боевые действия на Украине.


AP

Глава Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) Дэвид Бизли в четверг предупредил о том, что в мире складывается «чрезвычайная ситуация беспрецедентных масштабов» в плане продовольственной безопасности, из-за которой более 345 миллионов человек оказались под угрозой полномасштабного голода, передаёт ABC News.

Как уточняется в материале на сайте канала, Бизли сообщил на заседании Совбеза ООН, что в 82 странах, где ведёт работу его ведомство, угроза острой нехватки продовольствия стоит перед 345 миллионов людей — что уже в 2,5 раза больше, чем было до начала пандемии коронавируса. 

«То, что было волной голода, превратилось в цунами», — приводит ABC News слова чиновника.  

По словам Бизли, основными причинами усугубления ситуации являются экономические последствия пандемии, климатические изменения, рост цен на топливо, а также эскалация конфликтов по всему миру. Отдельно глава WFP отметил боевые действия на Украине: по данным его ведомства, после их начала к полноценному голоду стали ближе 70 миллионов человек по всей планете. 

Как, в свою очередь, разъяснил глава Управления ООН по гуманитарной и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, продовольственный кризис с риском голода затронет не только Эфиопию, отдельные районы Нигерии, Южный Судан и Йемен, которые много обсуждали в Совбезе, но и Сомали, а также Афганистан, пишет ABC News. 

По информации канала, Бизли также напомнил на заседании Совбеза, что в апреле 2020 года он уже предупреждал об угрозе голода «библейских масштабов» — и тогда мир смог предотвратить катастрофу, нарастив финансирование в нужных сферах.   

«Мы снова на краю, сейчас ситуация даже хуже, и мы должны сделать всё, что в наших силах: собраться вместе и работать с полной отдачей, — подчеркнул глава WFP. — На нас рассчитывают голодающие всего мира — и нам нельзя их подводить». 


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