 

“Грязь и низость”: Рудковская отбила 9-летнего сына у обнаглевшей хамки Тюльпановой

17.09.2022, 10:20, Разное
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Милана Тюльпанова заявила, что девятилетний сын Рудковской якобы употребляет алкоголь. Мол, она лично видела, как Саша выпивал спиртное “у дяди Заура на борту”. Подлость страшная, конечно, говорить такое о ребенке! Как только ее липкий язык мог такое брякнуть!

И оскорбленная клеветой Яна молчать не стала. Она всегда остро реагирует на любую несправедливость.

“Я в целом уже закрыла историю с тобой, все это очень скучно и как-то стыдно даже, – обратилась Рудковская к наглой обидчице. – Но ты задела моего сына в очередном угаре. Пытаться сделать больно матери, кусая ее ребёнка – что ж, очень благородный выбор”.

Яне плевать, что и кто там тявкает из-за угла. Она пояснила: “Это не чувствительные для меня вещи, я давно нарастила броню. Но камень в мой дом ты все же кинула , поэтому я отвечу тебе по фактам. Саша занимается профессионально спортом. Написать такое про маленького мальчика-спортсмена девяти лет – большой грех. Да и в целом опускаться до такого – низость, грязь”.

Впрочем, Яна не удивлена. “Хотя казалось бы, ну куда ниже ты можешь упасть с прежних позиций, и на старте-то невысоких? И стоит ли говорить про грязь человеку, который своё имя давно и добровольно с ней смешал?”


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