“Грязь и низость”: Рудковская отбила 9-летнего сына у обнаглевшей хамки Тюльпановой

Милана Тюльпанова заявила, что девятилетний сын Рудковской якобы употребляет алкоголь. Мол, она лично видела, как Саша выпивал спиртное “у дяди Заура на борту”. Подлость страшная, конечно, говорить такое о ребенке! Как только ее липкий язык мог такое брякнуть!

И оскорбленная клеветой Яна молчать не стала. Она всегда остро реагирует на любую несправедливость.

“Я в целом уже закрыла историю с тобой, все это очень скучно и как-то стыдно даже, – обратилась Рудковская к наглой обидчице. – Но ты задела моего сына в очередном угаре. Пытаться сделать больно матери, кусая ее ребёнка – что ж, очень благородный выбор”.

Яне плевать, что и кто там тявкает из-за угла. Она пояснила: “Это не чувствительные для меня вещи, я давно нарастила броню. Но камень в мой дом ты все же кинула , поэтому я отвечу тебе по фактам. Саша занимается профессионально спортом. Написать такое про маленького мальчика-спортсмена девяти лет – большой грех. Да и в целом опускаться до такого – низость, грязь”.

Впрочем, Яна не удивлена. “Хотя казалось бы, ну куда ниже ты можешь упасть с прежних позиций, и на старте-то невысоких? И стоит ли говорить про грязь человеку, который своё имя давно и добровольно с ней смешал?”