Володин запустил опрос о передаче школ в региональное подчинение

Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Образовательные учреждения сталкиваются с проблемой нехватки учителей, состояние самих школ также вызывает вопросы, отметил спикер.

“Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень”, – написал Володин.

Об отношении к этой инициативе председатель ГД спросил подписчиков своего телеграм-канала. Предложено три варианта ответа: “За”, “Против”, “Все равно”.

Госдума 14 сентября приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении в российских школах со следующего года единых федеральных основных общеобразовательных программ. Вводится единый стандарт школьных образовательных программ и учебников.