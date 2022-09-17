 

Володин запустил опрос о передаче школ в региональное подчинение

17.09.2022, 10:20, Разное
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Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Образовательные учреждения сталкиваются с проблемой нехватки учителей, состояние самих школ также вызывает вопросы, отметил спикер.

“Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень”, – написал Володин.

Об отношении к этой инициативе председатель ГД спросил подписчиков своего телеграм-канала. Предложено три варианта ответа: “За”, “Против”, “Все равно”.

Госдума 14 сентября приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении в российских школах со следующего года единых федеральных основных общеобразовательных программ. Вводится единый стандарт школьных образовательных программ и учебников.


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