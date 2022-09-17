 

«Мерседес» заплатит по 100 тысяч евро каждому сотруднику АвтоВАЗа, который уедет из России

17.09.2022, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На официальном сайте «Мерседес-Бенц РУС» опубликовано обращение к работникам АвтоВАЗа с предложением немедленно уволиться и уехать из России за крупное денежное вознаграждение.

Рядовые сотрудники российского автогиганта могут рассчитывать на выплату 100 тысяч евро, а инженеры – от 300 до 500 тысяч.

– Мы понимаем, в какой тяжёлой ситуации оказались работники АвтоВАЗа. Перспектив в России у них нет, так что мы готовы всецело помогать им в релокации. У нас много заводов и нам нужны такие квалифицированные сотрудники, – заявил официальный представитель «Мерседес» в России Павел Голубев.

Для получения выплаты работник АвтоВАЗа отправить документы, подтверждающие его увольнение и эмиграцию из России в штаб-квартиру «Мерседеса» в Штутгарте.

В течение 15 рабочих дней компания обязуется перечислить всю сумму на счёт в любом европейском или американском банке, а также подобрать вакансию, которая соответствует квалификации сотрудника.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10.21 / Бывший курьер «Яндекс.Еды» возглавил один из мексиканских наркокартелей

20.06.22 / В России декриминализируют статью за мизогинию

09.06.22 / Шесть природных водоемов Москвы очистят с помощью микроорганизмов

12.09.22 / Мнение: Балаклейский прорыв

18.06.22 / Писательнице невдомек, что был от пранкеров звонок

18.03.22 / «Русским будет очень трудно»

18.11.21 / «Дважды дорогие северяне»

27.03.22 / Пит Дэвидсон сделал неожиданну татуировку в честь Ким Кардашьян

27.04.22 / Лучшее время для пилинга и скрабирования: как ухаживать за кожей лица и тела до и после тренировки

09.12.21 / Bloomberg о переговорах Путина с Байденом: Еще одна победа для российского лидера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика