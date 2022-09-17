«Мерседес» заплатит по 100 тысяч евро каждому сотруднику АвтоВАЗа, который уедет из России

На официальном сайте «Мерседес-Бенц РУС» опубликовано обращение к работникам АвтоВАЗа с предложением немедленно уволиться и уехать из России за крупное денежное вознаграждение.

Рядовые сотрудники российского автогиганта могут рассчитывать на выплату 100 тысяч евро, а инженеры – от 300 до 500 тысяч.

– Мы понимаем, в какой тяжёлой ситуации оказались работники АвтоВАЗа. Перспектив в России у них нет, так что мы готовы всецело помогать им в релокации. У нас много заводов и нам нужны такие квалифицированные сотрудники, – заявил официальный представитель «Мерседес» в России Павел Голубев.

Для получения выплаты работник АвтоВАЗа отправить документы, подтверждающие его увольнение и эмиграцию из России в штаб-квартиру «Мерседеса» в Штутгарте.

В течение 15 рабочих дней компания обязуется перечислить всю сумму на счёт в любом европейском или американском банке, а также подобрать вакансию, которая соответствует квалификации сотрудника.

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