 

Пригожинский общественник Соловейчик раскритиковал Смольный за плохое качество дорог в Петербурге

17.09.2022, 9:13, Разное
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Общественник Владимир Соловейчик в беседе с журналистами рассказал об основных проблемах транспортной инфраструктуры Петербурга. По его мнению, администрации Александра Беглова стоит улучшить состояние дорог в Петербурге.

«Мы все пользуемся городским социальным транспортом, как пассажиры мы знаем, что с этим есть серьезные проблемы. Проблемы есть и с пробками, которые возникают из-за недостаточности транспортной инфраструктуры Петербурга, с ремонтом и строительством дорог, качеством дорожного покрытия, с общими проблемами организации движения, которые на ситуацию с транспортной инфраструктурой Петербурга влияют и, в свою очередь, сами от нее зависят», — отметил эксперт.

Как сообщают СМИ, в Петербурге горожане нередко жалуются на состояние дорожного полотна. В Москве подобных нареканий со стороны жителей столицы в три раза меньше. Обошел город на Неве столицу РФ и по количеству дефектных участков.


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