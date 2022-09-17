Пригожинский общественник Соловейчик раскритиковал Смольный за плохое качество дорог в Петербурге

Общественник Владимир Соловейчик в беседе с журналистами рассказал об основных проблемах транспортной инфраструктуры Петербурга. По его мнению, администрации Александра Беглова стоит улучшить состояние дорог в Петербурге.

«Мы все пользуемся городским социальным транспортом, как пассажиры мы знаем, что с этим есть серьезные проблемы. Проблемы есть и с пробками, которые возникают из-за недостаточности транспортной инфраструктуры Петербурга, с ремонтом и строительством дорог, качеством дорожного покрытия, с общими проблемами организации движения, которые на ситуацию с транспортной инфраструктурой Петербурга влияют и, в свою очередь, сами от нее зависят», — отметил эксперт.

Как сообщают СМИ, в Петербурге горожане нередко жалуются на состояние дорожного полотна. В Москве подобных нареканий со стороны жителей столицы в три раза меньше. Обошел город на Неве столицу РФ и по количеству дефектных участков.