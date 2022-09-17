 

Володин обсудил подготовку парламентских слушаний по развитию электротранспорта

17.09.2022, 8:55, Разное
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К участию в больших парламентских слушаний приглашены представители правительства, регионов и предприятий. Планируется обсудить вопросы обновления подвижного состава, восстановления удобных маршрутов, модернизацию инфраструктуры и функционирование электрического транспорта.

Парламентские слушания пройдут в Госдуме 6 октября. Начало в 11:00.

Володин 13 сентября открыл осеннюю сессию Госдумы. Развитие общественного электрического транспорта в регионах станет одним из приоритетов работы депутатского корпуса в ближайшие месяцы.

Спикер ГД отмечал, что проблема особенно актуальна для региональных центров. Володин напомнил, что в ряде из них закрыли трамвайные и троллейбусные маршруты.

“Самостоятельно решить этот вопрос регионы не могут”, – заявил председатель ГД.

Также депутаты будут заниматься вопросами развития речного транспорта. Ранее Володин предложил провести выездные слушания на эту тему в Нижнем Новгороде. К участию пригласят представителей правительства, госкорпораций и субъектов Федерации.


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