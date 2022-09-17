 

Что делать, если в квартире холодно

17.09.2022, 8:55, Разное
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Даже при включенном отоплении температура в квартире может быть ниже положенных в холодный сезон 18-20 градусов. Куда можно обратиться и что делать, чтобы не замерзнуть зимой?

1. Пожаловаться в ТСЖ или УК.

Заявление о нарушении температурных норм в квартире следует подать в ТСЖ или управляющую компанию. После поступления обращения от жильца в течение двух часов должна быть сформирована комиссия, которая сама произведет замеры и затем составит акт о нарушении.

Если УК проигнорирует обращение, следует обратиться в жилищную инспекцию, департамент ЖКХ и Роспотребнадзор. Москвичи могут подать жалобу на бездействие УК в электронном виде через интернет-портал Мосжилинспекции. Следует кратко изложить суть проблемы, а также прикрепить копии отправленных жалоб в УК и прочие инстанции.

Последний шаг – жалоба в районную прокуратуру.

2. Устранить проблему самостоятельно.

Главными причинами чересчур низкой температуры в квартире, как правило, являются следующие факторы:

– плохо работающие батареи;

– плохая изоляция пола и балкона;

– некачественные двери и окна.

Сначала надо проверить батареи, замерив температуру рядом с ними (на расстоянии не менее 50 см). Если рядом с радиаторами недостаточно тепло, значит проблема в них, и стоит подумать о замене.

Если батареи работают нормально, то стоит задуматься об утеплении напольного покрытия. Теплые полы с электрическим подогревом эффективно решают проблему, главное, чтобы обогревалось не мене 70% от всей поверхности.

Ощутимо повысить температуру в помещении помогает утепление балкона. Иногда достаточно просто установить окна из пластика и хорошую дверь. Также помогают утеплители на основе минеральной ваты или пенопласта.

Если в холодной квартире деревянные окна, их следует утеплить поролоном или скотчем, а в идеале – заменить на пластиковые. Важно не забыть про утепление откосов при замене оконных рам. С помощью поролона можно утеплить и входную дверь, если нет средств на покупку новой.

И наконец, стоит подумать о комплексном утеплении стен с помощью специальных термоплит. Для этого сначала поверхность стен очищается, затем проклеивается пеной. Стыки между термоплитами закрываются скотчем с фольгированным слоем.


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