Леггинсы осени 2022: трендовые тенденции, актуальные модели, секреты составления стильных образов

Сколько раз эксперты утверждали, что облегающие брючки, больше напоминающие плотные колготки, вышли из моды. Однако, несмотря на это утверждение, осенью 2022 года леггинсы вновь оказались на пике популярности. И появились в гардеробах модниц всего мира. Как носить провокационный предмет одежды и с чем его сочетать, расскажем в этой статье.

Новый осенний хит

Отличная альтернатива классическим брюкам и джинсам снова актуальна, и следуя модным тенденциям, можно создать роскошный актуальный образ. Теплая и практичная вещь на все случаи жизни – обязательная покупка этой осени. Удивительно удобные брючки, которые уже давно не воспринимаются как вещь для дома или фитнеса, хороши в разных комплектах.

Чтобы ваш образ не назвали безвкусным, прислушайтесь к советам звездных стилистов, называющих легинсы настоящей звездой осеннего гардероба.

Укороченные топы под запретом

Какие топы сочетаются с легинсами? Ответ прост – почти все, кроме укороченных. К облегающим брюкам можно подобрать шелковые блузки оверсайз, длинные туники и кардиганы, спортивные толстовки и теплые свитера, которые помогут скрыть проблемные зоны.

Откровенный топ, открывающий живот и декольте, подходит исключительно для занятий фитнесом. Позволить себе такой комплект могут только обладательницы идеальной фигуры.

Какую обувь подобрать

Если говорить об обуви, то самые стильные луки получаются с кроссовками или кедами, поскольку леггинсы изначально считались спортивной одеждой. А модницы, желающие удлинить ножки, могут остановить свой выбор на грубых ботинках на тракторной подошве или высоких сапогах на каблуке.

И на прогулку, и в офис

Теплые куртки оверсайз – неотъемлемая часть холодных осенних месяцев. Поэтому неудивительно, что стилисты рекомендуют сочетать с ними облегающие леггинсы. Отправляясь на прогулку, не забудьте об удобной обуви.

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Можно ли надеть легинсы на работу? Если рабочий дресс-код позволяет, то плотные однотонные брючки прекрасно дополнят офисный лук. С леггинсами черного цвета можно надеть удлиненный пиджак свободного кроя или тунику, избегая пестрых расцветок и ярких принтов.

Леггинсы плюс платья и юбки

Самый необычный совет, который дают модницам стилисты, – комбинировать облегающие брючки с платьями и юбками. На первый взгляд кажется, что абсолютно несочетаемые вещи, но, как показывает практика, леггинсы, являющиеся альтернативой классическим колготкам, идеально дополняют эти предметы женской одежды.

Чаще всего плотные брючки надевают под короткие юбку или платье. В таком наряде даже самая неуверенная в красоте своих ног девушка будет выглядеть безупречно, ведь все недостатки фигуры никто не увидит. А холодной осенью леггинсы не позволят моднице замерзнуть.

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Дерзкий клеш

Самый модный тренд этой осени – расклешенные леггинсы. Новый хит в стиле ретро, как и джинсовый аналог, представлен в самых разных расцветках и узорах. Такие модели отлично смотрятся как с любимыми вязаными свитерами, так и с блузками и пиджаками. Дополнить дерзкий наряд можно повседневными кроссовками или туфлями на высоком каблуке.

Правда, есть одно правило, о котором нельзя забывать: поскольку леггинсы клеш расширяются книзу от колена, то верх должен быть облегающим.

Брючки со штрипками

Самая модная модель этой осенью – леггинсы со штрипками (резинками под стопой), напоминающие гамаши из детства. Стилисты называют их более элегантной и стильной версией классических брючек. Главное их достоинство – такая модель всегда будет в натянутом состоянии. Дополнить аутфит можно объемным жакетом мужского кроя, вязаным свитером, коктейльным платьем или женственным блейзером.

А что касается обуви, то в зависимости от случая подходит абсолютно все: грубые ботильоны, лоферы, босоножки или кроссовки. Но самые смелые модницы делают акцент на штрипках и натягивают их поверх обуви.

Помните, что в выборе леггинсов нужно ориентироваться на свой вкус, ведь у моды нет никаких ограничений. И смело отправляйтесь на шопинг за новым предметом гардероба.