 

Ждавшая двух богатырей раскабаневшая Федорова раскрыла подробности родов: Было очень непросто

17.09.2022, 7:34, Разное
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В последнее время поклонники знаменитой брюнетки все чаще обращают внимание на изменения в ее фигуре: под фотографиями в социальных сетях можно увидеть не один комментарий о том, что она, якобы, раскабанела. Неудивительно, что на этом фоне Оксане Федоровой постоянно приписывают беременность.

Стоит отметить, что в свое время телеведущая родила двух детей – сына и дочку. Было бы странно, если бы после этого она осталась такой же стройной, ведь беременность, да еще и не одна, отражается на теле. В одном из последних интервью звезда вспоминала период, когда появилась на свет ее дочь Елизавета: она раскрыла подробности родов, а в частности непростого времени, когда малышка не давала ей покоя.

Бывшая “Мисс Вселенная” призналась, что сын практически не приносил ей хлопот: был тихоней и редко плакал. А вот с дочерью пришлось похлопотать. “Месяцев пять с ней было очень непросто. Я тоже не могла прийти в себя долгое время. Никак не получалось выспаться”, – поведала Оксана Федорова.

Но, к счастью, этот период миновал, а брюнетка стала наслаждаться материнством. Несмотря на воспитание подрастающих наследников, телеведущая успевает работать. Например, она посетила концерт “Музыкальная Москва”.

Там звезда встретилась с талантливыми детьми, в числе которых были два славных мальчика-певца – настоящие богатыри в черных смокингах! Оксана Федорова уделила внимание каждому, а теперь она ждет их в эстрадном мире – когда они вырастут и добьются успеха.


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