 

Володин призвал привлечь президента Польши к уголовной ответственности

17.09.2022, 7:34, Разное
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Накануне президент Польши Анджей Дуда выступил за то, чтобы республика потребовала репараций от РФ за Вторую мировую войну. Он заявил, что Германия напала на Польшу, а позднее к войне присоединилась Россия.

Володин напомнил, что нацисты в концлагерях истребляли поляков наряду с русскими, украинцами и белорусами.

“В январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах. Наш народ, сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше.”, – написал спикер в своем телеграм-канале.

Председатель ГД назвал заявление лидера республики реабилитацией фашизма и оскорблением памяти предков, отдавших жизнь за свободу и независимость Польши.

Володин отметил, что в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за подобные высказывания. Спикер призвал надзорные органы изучить заявления Дуды и принять меры для привлечения его к ответственности.


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