 

В поисках «эмоциональной стабильности» мужчина женился на 53 женщинах

17.09.2022, 7:43, Разное
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65-летний мужчина из Саудовской Аравии недавно стал притчей во языцех после того, как выяснилось, что он женился на 53 женщинах в поисках «эмоциональной стабильности».

Абу Абдулла женился на своей первой жене, когда ему было всего 20 лет. Она была на шесть лет старше его, и какое-то время она его всем устраивала. У них были общие дети, и все шло хорошо, но затем в его жизни начали появляться проблемы, и он решил снова жениться.

В возрасте 23 лет он сообщил своей жене, что планирует взять вторую жену и стал многоженцем. Затем, когда у супругов начали возникать проблемы, он взял третью жену, а затем четвертую. Однако все стало только еще хуже, поэтому он развелся со своей первой и второй женами, а затем сделал то же самое с третьей и четвертой, поскольку они тоже начали ссориться. Но его поиски стабильности продолжались…

65-летний мужчина рассказал арабской газете Sabq, что на данный момент он женился в общей сложности на 53 женщинах, а его самый короткий брак длился всего одну ночь. Однако он настаивал, что ни один из них не был шуткой.
Очевидно, все, что он пытался сделать, это найти женщину, которая сделала бы его счастливым, но его браки продолжали рушиться.

Хотя он не раскрыл, нашел ли он, наконец, свою единственную, Абу Абдулла сказал, что сейчас он женат на одной женщине и больше никогда не планирует вступать в повторный брак. Большинство его жен были родом из Саудовской Аравии. Лишь однажды он женился на иностранке во время рабочей поездки, которая длилась несколько месяцев.

История Абу Абдуллы недавно стала популярной в Южной Аравии, вызвав жаркие дебаты. Некоторые хвалили его за авантюрный образ жизни, а другие считают, что он поступил неправильно, и называет его “многоженцем века”.


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