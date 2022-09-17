Мнение: Поражение

Арестович как всегда бесподобен – но неожиданно резок. “Вместе с Путиным падёт Россия” – круто он завернул. Хотя очень возможно, что он прав – мы недооцениваем собственную инерцию процессов распада. И дело тут, конечно, отнюдь не в собственно военном поражении, а в том, что вскроются все гнойники, которые у нас спрятаны под парадными мундирами и беспрерывным клекотанием телевизионных каналов.

Один момент, психологический, подчеркну, поскольку он у меня “по специальности”. Надо учитывать, что есть большая разница в мотивации между наёмниками в нападающей армии – и теми же наёмниками в армии обороняющейся. Все же главная цель наёмника – подзаработать бабла, а риск смерти или тяжелого ранения он принимает, если считает, что он находится на неком приемлемом для него уровне. И вот тут – два мира, два шапиро. Одно дело – нападающая армия, имеющая полное превосходство над противником в вооружениях, технике и огневой мощи, а другое – армия, засевшая в оборону на чужой, враждебной территории, под постоянным огнем, воюющая устаревшим (по сравнению с тем, что у противника) вооружением, да к тому ж против превосходящего численно (и намного) врага. Очевидно, что риски “накрыться медным тазом” тут кратно возрастают, а боец, чья главная мотивация – заработок, неизбежно начнет задавать себе вопросы типа “зачем мне, мертвому, деньги”?

Другими словами, боевой дух у вставшей в оборону наемной армии неизбежно будет намного ниже, чем у атакующей. А это означает, что ни на какую “длительную оборону” с такой армией рассчитывать в принципе не приходится, поэтому все фантазии на тему “что ж, война затянется на годы” можно смело бросать в печку.

Не затянется.