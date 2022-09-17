 

Минфин США раскрыл величину принадлежащего России госдолга Штатов

17.09.2022, 6:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Объем принадлежащих РФ государственных долговых обязательств Соединенных Штатов в июле практически не изменился по сравнению с июнем, увеличившись на 2 млн долларов, до 2,007 млрд долларов, следует из документов Минфина США.

В феврале объем принадлежащих РФ государственных долговых обязательств Соединенных Штатов оценивался в 3,753 млрд долларов, в марте и апреле – в 2,003 млрд долларов, а в мае – в 2,004 млрд долларов, передает ТАСС.

В июле на долгосрочные американские долговые облигации в российских вложениях пришлось 5 млн долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне), на краткосрочные – 2,002 млрд долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне).

Крупнейшим держателем государственных долговых обязательств Соединенных Штатов осталась Япония (приблизительно 1,23 трлн долларов). Второе место с 970 млрд долларов занял Китай. На третьем – Великобритания с 634,6 млрд долларов.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд долларов.

Напомним, в августе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил коллег из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о возможности дефолта Соединенных Штатов по погашению государственных долговых обязательств. Он подчеркнул, что в этом случае активы любого государства в долларах США и евро будут украдены.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07.20 / Independent – к открытию пабов после карантина Джонсон призвал британцев «не перебарщивать» с алкоголем

05.11.21 / Voyage. Группа ABBA выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Аудио

27.02.21 / Политолог – Байден выбрал цель авиаудара в Сирии «вполне осознанно»

18.11.21 / “Если бы голая”, “Аж больно стало”. Тодоренко в мини резко села на шпагат

22.04.21 / Путин: Почти половину энергобаланса РФ составляют низкоэмиссионные источники

04.12.20 / Le Figaro – Макрон возмутил оппозицию решением не пускать французов на заграничные горнолыжные курорты

21.01.21 / Посольство Китая в США заблокировали в Twitter

20.12.21 / На условных “выборах премьер-министра” в декабре победил бы Гройсман – опрос

29.09.20 / Баку заявил об уничтожении в Карабахе мотострелкового полка ВС Армении

10.06.21 / Opel представила обновленный кроссовер Grandland 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика