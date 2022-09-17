 

В администрации Харьковской области обвинили ВСУ в захвате заложников

17.09.2022, 6:45, Новости дня
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Жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск, их пытают, привязывают к деревьям за то, что получили российские паспорта, которые и прибивают к ногам, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Ситуация в Харьковской области остается крайне сложной. Люди находятся в заложниках. … Вынуждено находятся на территории и не могут ее покинуть. Подвергаются издевательствам и пыткам со стороны украинских вооруженных формирований и западных наемников. Много мы слышим о новых зверствах. Как людей привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, эти паспорта прибивают к их ногам», – приводит слова главы администрации Харьковской области РИА «Новости».

Ганчев отметил, что зверства происходят в Купянске, Изюме, Балаклее, Волчанске и других населенных пунктов области.

В пошлую пятницу глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что людей эвакуируют из Изюма, Шевченково, Балаклеи и Купянска. Также стало известно, что детей из Изюма и Балаклеи, отдыхающих в Геленджике, решили оставить на вторую смену в целях безопасности. Кроме того, около 60 тыс. жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались на территорию России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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