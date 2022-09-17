Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле приграничного села из минометов

Таджикская сторона обстреляла утром из минометов село Паскы-Арык Баткенского района Киргизии, сообщила погранслужба Киргизии.

«Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08.50 (05.50 мск) до 08.55, таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы-Арык Баткенского района. В 08.55 обстрел был прекращен», – приводит текст сообщения погранслужбы Киргизии ТАСС.

Как уточнило ведомство, по состоянию на 09.00 (06.00 мск) обстановка на границе «характеризуется как напряженная».

В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных сил от границы. После этого стороны конфликта создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня.

В пятницу утром Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников и в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) и военной авиации. Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. В Душанбе в свою очередь обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. Минздрав Киргизии сообщил о 24 погибших и о 87 пострадавших в ходе конфликта с Таджикистаном.

Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы».

В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана).

В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах.

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