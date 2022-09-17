Шведская Nya Dagbladet опубликовала документ о стратегии США по разрушению экономики ЕС

Шведское издание Nya Dagbladet опубликовало документ, свидетельствующий о секретных планах США по сокрушению экономики Европы с помощью конфликта на Украине и спровоцированного им энергетического кризиса. По мнению авторов доклада, в результате европейская экономика «неизбежно рухнет», а США смогут использовать отток капитала в объёме до $9 трлн в свою пользу.



AP

Целью аналитического центра RAND, в котором работает в общей сложности 1850 сотрудников, с бюджетом $350 млн, являются «улучшения в сфере политики и принятия решений посредством исследований и анализа». RAND в первую очередь связан с Пентагоном и печально известен тем, что оказывал влияние на разработку военных и других стратегий во времена холодной войны, пишет Nya Dagbladet.

В разработанном аналитиками RAND документе под названием «Ослабить Германию, усилить США» говорится о существовании «острой необходимости» в притоке ресурсов извне для поддержания американской экономики в целом, но «особенно банковской системы»: «только европейские страны, связанные обязательствами ЕС и НАТО, могут предоставить нам их без значительных военных и политических затрат», пишет издание.

По мнению авторов доклада, главным препятствием для реализации этих амбиций является растущая независимость Германии. Среди прочего отмечается, что брексит дал Германии большую независимость и затруднил влияние США на решения европейских правительств. Ключевая цель, пронизывающая эту циничную стратегию в отношении союзников, состоит прежде всего в том, чтобы разрушить сотрудничество между Германией и Россией, а также Францией, которое рассматривается как самая большая экономическая и политическая угроза Соединённым Штатам, отмечается в материале Nya Dagbladet.

Чтобы сокрушить эту политическую угрозу, представлен стратегический план, в первую очередь направленный на разрушение экономики Германии. «Прекращение поставок из РФ может привести к систематическому кризису, который будет разрушительным для экономики Германии и, косвенно, для Европейского союза в целом», — говорится в документе. По мнению его авторов, ключом к успеху является вовлечение европейских стран в войну, пишет Nya Dagbladet.

«Единственный возможный способ добиться того, чтобы Германия отказалась от поставок российских энергоносителей, х— это втянуть обе стороны в военный конфликт на Украине. Наши продолжающиеся действия в этой стране неизбежно приведут к военному ответу со стороны России. РФ явно не собирается выходить на массированное давление украинской армии на Донецкую Народную Республику без военного ответа. Это позволило бы изобразить Россию агрессивной стороной, а затем применить весь уже подготовленный пакет санкций», — утверждают авторы доклада, пишет Nya Dagbladet.

По мнению авторов стратегии, партиями зелёных в Европе особенно легко манипулировать, чтобы они выполняли поручения американцев. «Предпосылкой для того, чтобы Германия попала в эту ловушку, является ведущая роль партий и идеологий зелёных в Европе. Немецкое экологическое движение является в высшей степени догматичным, если не фанатичным движением, что позволяет довольно легко заставить их игнорировать экономические аргументы», — цитируют журналисты документ.

В качестве примера таких политиков приводятся нынешний министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. «Личные особенности и непрофессионализм позволяют предположить, что для них невозможно вовремя признать собственные ошибки. Таким образом, этого будет достаточно, чтобы быстро сформировать в СМИ образ агрессивной войны Путина и превратить зелёных в ярых и жёстких сторонников санкций: партию войны. Это позволит вводить санкции без каких-либо препятствий», — приводит цитату шведская газета.

Бербок, в частности, хорошо известна своим заявлением, что она будет поддерживать прекращение поставок российского газа даже зимой — независимо от того, что думают по этому поводу её избиратели и каковы последствия для населения Германии: «Мы остаёмся с Украиной, и это означает, что санкции останутся, в том числе и зимой — даже если это будет очень тяжело для политиков», — сказала она недавно на конференции в Праге, пишет Nya Dagbladet.

Авторы документа выражают надежду, что ущерб в отношениях между Германией и Россией будет настолько велик, что впоследствии странам будет невозможно восстановить нормальные отношения. «Сокращение поставок российских энергоносителей, а в идеальном случае — ­полная остановка, привело бы к катастрофическим последствиям для немецкой промышленности. Необходимость выделения значительных объёмов российского газа для обогрева домов и общественных зданий в зимний период ещё больше усугубит дефицит. Остановка промышленности приведёт к нехватке комплектующих и запасных частей для производства, разрушению логистических цепочек и рано или поздно к эффекту падающего домино». В конечном счёте полный крах европейской экономики рассматривается как вероятный и желательный: «Это не только нанесёт сокрушительный удар по экономике Германии, но и вся экономика ЕС неизбежно рухнет», — пишет издание.

Далее аналитики RAND указывают на преимущества американских компаний, имеющих меньшую конкуренцию на мировом рынке, логистические преимущества и отток капитала из Европы, что, по оценкам, сможет принести пользу экономике США на $7—9 трлн. Кроме того, подчёркивается также тот важный эффект, что многие хорошо образованные и молодые европейцы будут вынуждены эмигрировать в США, заключает Nya Dagbladet.