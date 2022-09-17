 

“Бабка-рептилоид”: подтвердились магические способности Елизаветы II

17.09.2022, 6:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Смерть королевы
Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II потрясла весь мир. Незадолго до смерти она
получила статус самого долго правящего монарха в истории своей страны. Теперь
историки, ученые и представили нестандартных методов к изучению мира гадают: в
чем был секрет долголетия Елизаветы II?

Рунический провидец
Игорь Вечерский буквально подтвердил магические способности Елизаветы II. По его словам, королева обладала
уникально развитой интуицией, поэтому получала информацию извне. “Насколько они
были ею осознаны, сложно сказать”, — уточняет провидец.

Вечерский
отметил, что многие люди не разгадывают своих способностей, считая их просто
хорошей внутренней чуйкой. Возможно, именно с проницательностью Елизаветы II связан ряд мифов и конспирологических теорий.

Многие
утверждают, что настоящая королева скончалась много лет назад, а на ее месте
сидел двойник. Однако, такая теория существует по отношению ко многим монархам
или политическим деятелям, даже в нашей стране.

Другие говорят,
что Елизавету II подменили
еще в детстве. Настоящая наследница была слаба здоровьем и не могла занять
место на престоле.

И, конечно, не
обошлось без иного разума. Елизавету II иногда называют “бабкой-рептиолоидом”, считая ее плодом любви пришельца и человека.
Официальных подтверждений этому пока никаких нет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06.21 / Что Кейт Миддлтон носит для придания стройности ногам: деталь, доступная каждой

04.06.21 / От льняных дропов до купальников из нефти: дайджест fashion-новостей недели

13.02.22 / Режиссер Качанов назвал гонорар Агузаровой за день съемок

27.03.22 / Болгария, поделенная надвое

06.03.22 / Как сохранить деньги в кризис: россиян призвали скупать квартиры

04.03.22 / «Не будь меня, этих переговоров не было бы»: Лукашенко потребовал Нобелевскую премию мира

09.08.22 / Эксперт TV5 Monde – визит Блинкена в Африку — это не просто попытка обыграть Россию

14.06.21 / Горячие трендовые формы ногтей на лето-2021: стилет, овал или маникюр различной длины

02.11.20 / Словарь синонимов слова «Навальный», поджигатель соборов Эрдоган, покаяние белорусов перед Лукашенко и новый шедевр от биолаборатории в Ухане в еженедельной рубрике «Панорама недели»

03.02.22 / Москва заняла третье место в рейтинге лучших мегаполисов мира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика