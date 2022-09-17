“Бабка-рептилоид”: подтвердились магические способности Елизаветы II

Смерть королевы

Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II потрясла весь мир. Незадолго до смерти она

получила статус самого долго правящего монарха в истории своей страны. Теперь

историки, ученые и представили нестандартных методов к изучению мира гадают: в

чем был секрет долголетия Елизаветы II?

Рунический провидец

Игорь Вечерский буквально подтвердил магические способности Елизаветы II. По его словам, королева обладала

уникально развитой интуицией, поэтому получала информацию извне. “Насколько они

были ею осознаны, сложно сказать”, — уточняет провидец.

Вечерский

отметил, что многие люди не разгадывают своих способностей, считая их просто

хорошей внутренней чуйкой. Возможно, именно с проницательностью Елизаветы II связан ряд мифов и конспирологических теорий.

Многие

утверждают, что настоящая королева скончалась много лет назад, а на ее месте

сидел двойник. Однако, такая теория существует по отношению ко многим монархам

или политическим деятелям, даже в нашей стране.

Другие говорят,

что Елизавету II подменили

еще в детстве. Настоящая наследница была слаба здоровьем и не могла занять

место на престоле.

И, конечно, не

обошлось без иного разума. Елизавету II иногда называют “бабкой-рептиолоидом”, считая ее плодом любви пришельца и человека.

Официальных подтверждений этому пока никаких нет.