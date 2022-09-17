Собрать волю в кулак: почему регулярная мастурбация опасна для здоровья
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По данным различных исследований, около 50% женщин и 70%
мужчин хотя бы раз в месяц самостоятельно удовлетворяют свои физиологические
потребности. Конечно, у мастурбации есть положительные последствия, однако
данный анатомический процесс может нести и серьезные риски для организма
человека, особенно если заниматься им часто.
Почему регулярная мастурбация опасна для здоровья, объяснила
психолог-сексолог Елена Кондрашева. В интервью “Газете.ру” она
подчеркнула, что, например, для мужчин частое самоудовлетворение проблемы с
эякуляцией, то есть при выделении семенной жидкости.
Кроме того, директор центра семейного и сексуального
образования отметила, что немаловажное значение в данной ситуации играет и
психологический аспект. По ее словам, у представителей сильного пола может
возникнуть привычка достигать желаемого результата за счет, так сказать,
самостоятельной работы.
Эксперт уверена, что регулярная мастурбация по итогу может
привести мужчину к отторжению от половой партнерши. Об этом сообщает Пятыйканал. По мнению сексолога, отказаться от реальных контактов в пользу самоудовлетворения
мужчина может из-за стресса.
“Да, мужчины переживают перед половым актом ничуть не
меньше, чем женщины”, – подчеркнул психолог.
По ее словам, секс с человеком, в принципе, сложнее, чем
мастурбация. Речь идет как о физических нагрузках, так и о психологическом
нежелании не удовлетворить женщину. Меж тем, при самоудовлетворении мужчина
рискует травмировать орган из-за чрезмерно резких движений.
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