 

Собрать волю в кулак: почему регулярная мастурбация опасна для здоровья

17.09.2022, 6:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным различных исследований, около 50% женщин и 70%
мужчин хотя бы раз в месяц самостоятельно удовлетворяют свои физиологические
потребности. Конечно, у мастурбации есть положительные последствия, однако
данный анатомический процесс может нести и серьезные риски для организма
человека, особенно если заниматься им часто.

Почему регулярная мастурбация опасна для здоровья, объяснила
психолог-сексолог Елена Кондрашева. В интервью “Газете.ру” она
подчеркнула, что, например, для мужчин частое самоудовлетворение проблемы с
эякуляцией, то есть при выделении семенной жидкости.

Кроме того, директор центра семейного и сексуального
образования отметила, что немаловажное значение в данной ситуации играет и
психологический аспект. По ее словам, у представителей сильного пола может
возникнуть привычка достигать желаемого результата за счет, так сказать,
самостоятельной работы.

Эксперт уверена, что регулярная мастурбация по итогу может
привести мужчину к отторжению от половой партнерши. Об этом сообщает Пятыйканал. По мнению сексолога, отказаться от реальных контактов в пользу самоудовлетворения
мужчина может из-за стресса.

“Да, мужчины переживают перед половым актом ничуть не
меньше, чем женщины”, – подчеркнул психолог.

По ее словам, секс с человеком, в принципе, сложнее, чем
мастурбация. Речь идет как о физических нагрузках, так и о психологическом
нежелании не удовлетворить женщину. Меж тем, при самоудовлетворении мужчина
рискует травмировать орган из-за чрезмерно резких движений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.06.21 / Портал «Работа в России» потратит 20 млрд рублей на трудоустройство заключенных

24.06.22 / На Русаковской эстакаде ТТК установили шумозащитный экран

28.09.20 / В Азербайджане запретили трансляцию Comedy Club

14.08.22 / Упоминание нетрадиционных сексуальных ориентаций без «явного осуждения» приравняют к пропаганде

15.04.22 / Эмбер Херд раскрыла новые подробности жизни с Джонни Деппом

08.08.20 / Российские коренные народы призвали Илона Маска не закупать металлы для аккумуляторов у «Норникеля»

11.05.22 / Михаил Горбачёв назначен врио губернатора Санкт-Петербурга

24.11.21 / Загадочная гибель «чукотского Савонаролы»

07.08.20 / Политика: Выборы в регионах станут смотром перед Госдумой-2021

14.09.21 / Санитарная обрезка и другие мероприятия, которых требует груша с приходом осени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика