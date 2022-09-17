 

Мнение: Ментам наверняка обидно

17.09.2022, 5:40, Разное
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И вот еще один момент с этими “вольноотпущенниками Пригожина” – грабителями, убийцами и серийными маньяками, которых сейчас МАССОВО выпускают из тюрем, якобы “чтобы воевать с Украиной”. Некоторые уже спрашивают, как к этому интересному новшеству отнесутся родственники жертв этих маньяков и убийц – не будут ли они шокированы и возмущены?

Однако есть ведь и еще более интересный вопрос – а как к такому отнесутся те менты и следаки, которые этих преступников ловили и доказывали их вину? С родственниками-то всё понятно, на них всем плевать в нашей дивной стране, “недовольны – утрутся”. Но с ментами как?

У нас ведь все ж не все менты занимаются только тем, что бьют дубинками по почкам демонстрантов или ищут в блогах с лупами “фейки об армии”. Есть ведь и такие, кто реальных преступников ловит – бандитов, убийц и маньяков. То есть те, чья служба в самом деле “и опасна, и трудна”. Как эти, настоящие полицейские и следователи, относятся сейчас к тому, что их “подопечных”, кого они с таким трудом раскрыли и сунули под замок, сейчас просто… отпускают? И кто отпускает? Собственное государство! И мало того, что “отпускает” – еще и дает им руки нарезное оружие и учит убивать наиболее эффективно, убивать в группах, брать штурмом укрепленные здания!

Думаю, следакам и операм немного обидно. Всю их работу – псу под хвост.

Подпадает ли происходящее под статью “Оскорбление полицейского” (ст. 319 УК РФ)?

Источник: Размышления вольного социолога


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