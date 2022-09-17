 

“Провокация, подлость и глупость”: Сухоруков взбешен беспардонной выходкой Марчелли из “Моссовета”

17.09.2022, 4:45, Разное
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“Виктор Сухоруков сказал, что подумает. Надеюсь, даст согласие, — заявил Евгений Марчелли журналистам. — Мне нужен именно такой актер, как Виктор Иванович, — сумасшедший, энергичный, мощный”.

Корреспондент “Дни.ру” позвонил Виктору Сухорукову и спросил, действительно ли мы снова увидим его на сцене “Моссовета”?

– Не увидите никогда! – отрезал возмущенный Виктор Иванович. – Тем более, пока театр будет под началом этого руководителя. Он слабый режиссер, мелок для академического театра, строит шок-театр, который чужд мне эстетически, да и как гражданин он вызывает у меня сомнение”.

Но он Вам звонил, приглашал на роль?

– Никаких переговоров у меня с ним не было! Он позвонил как-то летом уже ночью и стал говорить про эту работу, просил не отказываться. Я сначала даже не поверил, что это сам Марчелли звонит и уточил: “Вы ли это?” Просто он вел разговор как-то суетно, сбивчиво, не как лидер или художник. Я не сказал ему ни “да”, ни “нет”. И не собирался ему вообще отвечать ни тогда, ни вообще. Мы с ним не дружим, не общаемся, никаких переговоров не ведем. Хочу это подчеркнуть!

Зачем же он объявил коллективу, что Вы якобы думаете?

Провокация, подлость и глупость! Неприлично, некорректно так себя вести! Да и странно все это. Мы два сезона жили на разных планетах, у меня давно уже другие планы. А Марчелли все время говорит, что у него в труппе сто человек. Вот пусть с ними и работает. А я знать его не знаю и знать не желаю!


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