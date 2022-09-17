ВСУ обстреляли Горловку из «Урагана»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу ночью обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) в 01.20 по направлению н. п. Константиновка – н. п. Горловка (Центрально-городской район). выпущены три ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Кроме того, ВФУ обстреляли Никитовский район Горловки снарядами калибра 122 мм, а Куйбышевский и Киевский районы Донецка – из артиллерии калибром 152 мм.

Накануне президент РФ Владимир Путин прокомментировал «контрнаступление» ВСУ. Напомним, во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что союзные силы сорвали попытку наступления ВСУ на Горловку.

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